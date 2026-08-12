Deniz Seki'den hastane odasından ilk mesaj: Pozitif kalmaya çalışıyorum

Evinde geçirdiği kaza sonrası leğen kemiği kırılan ve ameliyat edilen Deniz Seki, operasyonun ardından hastane odasından ilk kez açıklama yaptı. Başarılı geçen ameliyatının ardından tedavisinin sürdüğünü belirten Seki, "Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya çalışıyorum" dedi.

Evinde geçirdiği kaza sonucu leğen kemiği kırılan Deniz Seki, ameliyatın ardından hayranlarına seslendi. Hastanede tedavisi devam eden ünlü sanatçı, sağlık durumuyla ilgili ilk mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"AMELİYATIM BAŞARILI GEÇTİ"

Hastane odasından sevenlerine "merhaba" diyerek seslenen Seki, kendisini arayan ve güzel dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Seki paylaşımında, "Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalışıyorum. Çok şükür, ameliyatım başarılı geçti" ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRE DAHA HASTANEDE OLACAĞIM"

Tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceğini belirten sanatçı, dinlenerek toparlanmaya çalışacağını söyledi.

Deniz Seki, kendisine destek olan sanatçı dostlarına ve arkadaşlarına da teşekkür ederek, sevenlerinin gönderdiği duaların kendisine iyi geldiğini belirtti.

"EN KISA ZAMANDA YENİDEN SAHNEDE OLMAK DİLEĞİYLE"

Sevenlerinin sevgisini ve güzel enerjisini hissetmenin kendisine güç verdiğini ifade eden Seki, mesajının sonunda yeniden sahnelere dönme temennisinde bulundu.

Seki, "En kısa zamanda yeniden sahnede, sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle… Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız" sözleriyle paylaşımını tamamladı.