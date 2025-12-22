İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, yeni yıla günler kala 2025'in en çok konuşulan 10 olayını listeledi.

78 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ OTEL YANGINI FACİASI İLK SIRADA

Listenin ilk sırasında 21 Ocak'ta 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel yangını faciası yer aldı. Otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla yaralama" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası aldı.

Yıl boyunca 13 bin 712 habere konu olan facia, toplamda 35 milyon 592 bin 43 okunmaya ulaştı.

SINDIRGI DEPREMLERİ EN ÇOK KONUŞULAN İKİNCİ KONU OLDU

Büyüklü küçüklü her gün meydana gelen depremler Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bu yıl da tekrar hatırlattı. 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarını sarmaya devam ederken bu yıl 23 Nisan'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Bu depremlerin yanı sıra bu yıl adeta beşik gibi sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprmeler 2025'in en çok konuşulan olayları arasında ikinci sırada yer almasına sebep oldu.

Bu yıl Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılarda 2 kişi hayatını kaybetti ve 55 kişi yaralanırken 733 bina ağır hasar aldı veya yıkıldı.

Sındırgı'da yıl boyunca 23 binden fazla deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 kilometreye 20 kilometrelik bir alanda meydana gelen depremler yerin yaklaşık 5 ila 15 kilometre derinliklerinde gerçekleşti. Uzmanlar bölgede yaşanan sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak nitelendirdi.

Yıl boyunca 10 bin 308 habere konu olan Sındırgı depremleri, toplamda 12 milyon 117 bin 422 okunmaya ulaştı.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI ÜÇÜNCÜ SIRADA

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki işbirlikçilerle ortak hareket ederek yenidoğan bebek acil hastalarının, anlaşmalı özel hastanelerde bilinçli olarka ölümüne neden olan ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç çetesi hakkında görülen davalar yılın en çok konuşulan üçüncü konusu oldu.

Yenidoğan çetesi davasında, örgütün iki numaralı ismi olarak nitelendirilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. 582 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Gönen'in bileklerini kestiği ve kurtarılamadığı aktarıldı.

47 sanıklı davada, 22'si tutuklu olarak yargılanan çete üyelerinin 17 bin yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar arasında doktorlar, hemşireler, hastane yöneticileri, ambulans şoförleri ve çağrı merkezi çalışanları bulunuyor. Mahkeme, suç örgütü lideri Dr. Fırat Sarı ve yöneticiler için 582 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Yıl boyunca 8 bin 995 habere konu olan Yenidoğan Çetesi davası, toplamda 22 milyon 607 bin 718 okunmaya ulaştı.

DÖRDÜNCÜ SIRADA PAPA 14. LEO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ VAR

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında, Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Papa 14. Leo, Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katıldı. Törene, Fener Rum Patriği Bartholomeos da geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinlik Hristiyan dünyasında geniş yankı uyandırdı. Papa ve Rum Ortodoks Patrik'i bin sene sonra İznik'te beraber ayin yaptı. Papa'nın Türkiye ziyareti Ankara, İstanbul ve İznik ayaklarından oluştu.

Yıl boyunca 8 bin 105 habere konu olan Papa'nın Türkiye ziyareti, toplamda 15 milyon 979 bin 492 okunmaya ulaştı.

GÜRCİSTAN'DA TSK'YA AİT UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU 20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağındaki 20 askerimizin şehit olduğunu açıklamasıyla Türkiye'nin yüreğine ateş düştü.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

Yıl boyunca 7 bin 22 habere konu olan " Gürcistan'da TSK'ya ait uçağın düşmesi" olayı, toplamda 15 milyon 220 bin 608 okunmaya ulaştı.

MATTIA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ DAVASI LİSTENİN ALTINCI SIRASINDA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta, kaykay malzemeleri almak için bit pazarına giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, akranları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada suça sürüklenen B.B. ile U.B. "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı ve cezada indirim uygulanmadı. Olaya karışan M.A.D. ile A.Ö. ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan beraat etti.

Davanın görüldüğü Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, suça sürüklenen B.B. ve U.B'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırmıştı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Yıl boyunca 6 bin 752 habere konu olan Mattia Ahmet Minguzzi davası, toplamda 31 milyon 417 bin 606 okunmaya ulaştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN ÖLÜMÜ

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da kalp krizi geçirdi. Şuuru kapalı ve nabızsız bir şekilde hastaneye getirilen Önder'e yapılan acil müdahalelerle dolaşımı yeniden sağlandı. Yapılan tetkiklerde aort damarında boydan boya yırtık tespit edilmesi üzerine, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyat sırasında by-pass ve aort greftleme uygulandı.

18 gün boyunca yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder, geçirdiği operasyon sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle çoklu organ yetmezliğine girdi. Önder tüm müdahalelere rağmen 3 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 4 Mayıs'ta binler tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Önder'in vefatı siyaset dünyasını yasa boğdu.

Yıl boyunca 6 bin 633 habere konu olan "Gürcistan'da TSK'ya ait uçağın düşmesi" olayı, toplamda 11 milyon 31 bin 313 okunmaya ulaştı.

CAN HOLDİNG OPERASYONU SEKİZİNCİ SIRADA

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 6 kişi gözaltına alındı.

"Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Can Holding Başkanı Kemal Can ve Mehmet Şakir Can ise firari olarak aranıyor.

Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda ise 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yıl boyunca 6 bin 208 habere konu olan operasyon toplamda 24 milyon 12 bin 165 okunmaya ulaştı.

CHP KURULTAYINDA USULSÜZLÜK İDDİASI VE GÜRSEL TEKİN'İN KAYYUM OLARAK ATANMASI

CHP'nin 4-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 38. Olağan Kurultay'ı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiasıyla kurultayların iptali istemiyle dava açıldı.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine geçici bir yönetim atanmasına hükmetti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına göre İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.

Tekin, 2 Eylül 2025 tarihinde, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Örgütü'ne kayyum olarak atanınca partiden ihraç edildi.

Yıl boyunca 6 bin 35 habere konu olan CHP Kurultayında usulsüzlük iddiası olayı, toplamda 22 milyon 394 bin 812 okunmaya ulaştı. Tepkilere neden olan Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanması ise 6 bin 11 habere konu olarak toplamda 18 milyon 524 bin 712 okunma aldı.