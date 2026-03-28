Haberler

Silahıyla oynayan güvenlik görevlisi müşteriyi kazara vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'da bir döviz bürosunda yaşanan güvenlik ihmalinin sonucu ağır oldu. Güvenlik görevlisinin elindeki silahın kazara ateş alması sonucu bir müşteri vuruldu. Olayın ardından çevrede büyük bir panik yaşandı. Ağır yaralanan müşteri hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Pakistan'da bir döviz bürosunda yaşanan olay, güvenlik ihmallerini yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir güvenlik görevlisinin elindeki silahın kazara ateş alması sonucu bir müşterinin vurulduğu görüldü.

KORUMASI GEREKEN KİŞİYİ VURDU

Olayın, kalabalık bir döviz bürosunda meydana geldiği öğrenildi. Görüntülerde, güvenlik görevlisinin elindeki tüfekle dikkatsiz şekilde oynadığı ve namluyu karşısında işlem yapan müşteriye doğrulttuğu dikkat çekti.

Kısa süre sonra silahın ateş almasıyla müşteri ağır yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kurşunun isabet ettiği müşteri kanlar içinde yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Olayın ardından güvenlik görevlisinin yaşadığı şaşkınlık da kameralara yansıdı.

YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

