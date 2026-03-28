Silahıyla oynayan güvenlik görevlisi müşteriyi kazara vurdu

Pakistan'da bir döviz bürosunda yaşanan olay, güvenlik ihmallerini yeniden gündeme getirdi. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir güvenlik görevlisinin elindeki silahın kazara ateş alması sonucu bir müşterinin vurulduğu görüldü.

KORUMASI GEREKEN KİŞİYİ VURDU

Olayın, kalabalık bir döviz bürosunda meydana geldiği öğrenildi. Görüntülerde, güvenlik görevlisinin elindeki tüfekle dikkatsiz şekilde oynadığı ve namluyu karşısında işlem yapan müşteriye doğrulttuğu dikkat çekti.

Kısa süre sonra silahın ateş almasıyla müşteri ağır yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kurşunun isabet ettiği müşteri kanlar içinde yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Olayın ardından güvenlik görevlisinin yaşadığı şaşkınlık da kameralara yansıdı.

YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ağır yaralanan kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.