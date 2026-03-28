Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine saldırı düzenlendi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdiği öğrenildi.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 29. gününde, saldırıların bölge geneline yayılmasıyla ilgili endişe gittikçe artıyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evi, dronların hedefi oldu.

Neçirvan Barzani'nin evine gerçekleştirilen saldırı sonrası yaşananları aktaran CNN Türk muhabiri Burak Emek, "Bölgede İHA'larla saldırılar devam ediyor, patlama sesleri duyuluyor. IKBY tarafından teyakkuza geçildi" ifadelerini kullandı.

SUDANİ'DEN BARZANİ'YE TELEFON

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den saldıraya ilişkin bir kınama geldi. Neçirvan Barzani'ni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sudani, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdiğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Haberler.com
500

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
İsrail saldırılarının gölgesinde çocuk olmak! Görüntü yürekleri dağladı

Omuzundaki yük taşıdığından daha ağır! Görüntü yürek parçalıyor
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yürek yakan görüntü