Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 29. gününde, saldırıların bölge geneline yayılmasıyla ilgili endişe gittikçe artıyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evi, dronların hedefi oldu.

Neçirvan Barzani'nin evine gerçekleştirilen saldırı sonrası yaşananları aktaran CNN Türk muhabiri Burak Emek, "Bölgede İHA'larla saldırılar devam ediyor, patlama sesleri duyuluyor. IKBY tarafından teyakkuza geçildi" ifadelerini kullandı.

SUDANİ'DEN BARZANİ'YE TELEFON

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den saldıraya ilişkin bir kınama geldi. Neçirvan Barzani'ni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sudani, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdiğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...