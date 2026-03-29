Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde E..A. (22), banka hesabını para karşılığı kiraladığı 2 kişiye ulaşamayıp, hesaplardaki parayı da alamayınca, en yakın arkadaşları E.S.'yi kaçırıp, kiraladığı kişilere darbettirdi. Polisin, olayla ilgili gözaltına aldığı 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.A., Y.K. (21), B.G. (19), B.T. (19), Ü.İ. (19), E.D. (21), D.K. (25) ve Y.D. (21), tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı