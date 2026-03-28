İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in "MHP'ye sızan ajan" paylaşımı sonrası istifa etmesi parti içinde deprem etkisi yarattı. İmalı paylaşımların arka arkaya gelmesi siyaset gündemine bomba gibi düşerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den istifaya ilişkin ilk açıklama geldi.

"AKADEMİK KARİYERİNE AĞIRLIK VERECEK, KÜSLÜK YOK"

İzzet Ulvi Yönter'in akademik kariyerine yoğunlaşma amacıyla istifa ettiğini ve herhangi bir küslük olmadığını belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, taşıdığı doktor sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istedi. İstifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Kısa süre içerisinde genel başkan yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğu üstlenecek. MHP'de kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize çok yabancıdır"

