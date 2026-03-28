Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda sıra nedeniyle kasiyerle tartışan ve askeri personel olduğu öğrenilen sürücü, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra geri gelerek aracını kasiyerin bulunduğu markete doğru sürdü. İş yeri içerisine girmeye çalışan sürücü, çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda sıra nedeniyle kasiyerle tartışan ve ve askeri personel olduğu öğrenilen sürücü, aracını iş yeri çalışanlarının üzerine sürerek istasyona girdi.

FİTİLİ SIRA TARTIŞMASI ATEŞLEDİ

Olay, saat 17.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna gelen ve askeri personel olduğu öğrenilen sürücü, yakıt aldıktan sonra kasada ödeme yaptı. Marketten alışveriş yaptıktan sonra yeniden kasaya yönelen sürücü, sıranın kendisinde olduğunu öne sürerek kasiyerle tartıştı.

BAŞKA BİR ARAÇLA GELİP İÇERİ DALDI

Tartışmanın ardından istasyondan ayrılan sürücü, bir süre sonra farklı bir araçla geri gelerek, aracı kasiyerin bulunduğu markete doğru sürdü. İş yeri içerisine girmeye çalışan sürücü, çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayda maddi hasar oluşurken, inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Manyak ödeme yaptiktan sonra tekrar alusveris yaparsan siran gitti uctu yok oldu sirani bekle

