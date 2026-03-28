Haberler

İsrail adres verdi, İran'da Tahran ve birçok kentte ardı ardına patlamalar meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlamalar meydana geldi. İran basını; İsfahan, Tebriz, Şiraz ve Meşhed kentlerinde de patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İran’ın birçok kentine düzenlenen saldırıların gerçekleştiği sırada ise İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, gelecek günlerde İran'ın savunma sanayisinin tüm temel ve hayati bileşenlerine saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

  • İran'ın başkenti Tahran'da ve İsfahan, Tebriz, Şiraz, Meşhed ile Huzistan eyaletinde patlamalar meydana geldi.
  • İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'ın savunma sanayisinin tüm temel ve hayati bileşenlerine önümüzdeki birkaç gün içinde saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.
  • İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı ve İran da İsrail ile ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerinde hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor.

TAHRAN VE BİRÇOK KENTTE ARDI ARDINA PATLAMALAR

İran basını, başkent Tahran’da patlamalar meydana geldiğini ve kentin batı kesiminden dumanlar yükseldiğini bildirdi.  İsfahan’da bulunan Kaveh Caddesi saldırıların hedefi oldu. İranlı yetkililer Kaveh Caddesi’ndeki elektriğin güvenlik önlemleri nedeniyle kesildiğini, aynı caddenin üçüncü kez saldırıya uğradığını belirtti.  Huzistan eyaleti ile Tebriz, Şiraz ve Meşhed kentinde de patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İSRAİL ORDUSUNDAN İRAN'IN TÜM SAVUNMA SANAYİ BİLEŞENLERİNE SALDIRI TEHDİDİ

Öte yandan, söz konusu saldırıların gerçekleştirildiği sırada İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in talimatıyla gelecek günlerde İran'ın savunma sanayisinin tüm temel ve hayati bileşenlerine saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Yaptığı basın açıklamasında, "Önümüzdeki birkaç gün içinde İran'ın savunma sanayisinin tüm temel ve hayati bileşenlerine yönelik saldırıyı tamamlayacağız." ifadesini kullanan Defrin, İran'ın askeri üretim kapasitesinin büyük bölümünü yok edeceklerini, bunların yeniden inşa edilmesinin uzun zaman alacağını savundu. Defrin, dün İran'ın havacılık üzerine üretim yapan iki büyük fabrikasını ve bir uranyum tesisini hedef aldıklarını iddia etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.  İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

