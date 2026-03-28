Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Işıksu, "Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Mutlu Işıksu'nun açıklaması şu şekilde:

"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.

Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim.

Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

"ŞİMDİLİK İSTİFA EDİYORUM"

Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.

Hakikat elbet tecelli edecektir.

Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki hukuk öğrencisi genç, ilçeye gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya, annesinin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile ilişki yaşadığını, durumu şikayet edince de tehdit edildiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını söylemişti. Işıksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu harekete geçmiş ve kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.