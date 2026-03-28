Haberler

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti. Işıksu, yaptığı açıklamada "Mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Mutlu Işıksu hakkında yasak aşk iddiaları ve 50 milyon TL'lik tazminat davası bulunuyor.
  • AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Mutlu Işıksu'yu kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Işıksu, "Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Mutlu Işıksu'nun açıklaması şu şekilde:

"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.

Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim.

Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

"ŞİMDİLİK İSTİFA EDİYORUM"

Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.

Hakikat elbet tecelli edecektir.

Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."

NE OLMUŞTU? 

22 yaşındaki hukuk öğrencisi genç, ilçeye gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya, annesinin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile ilişki yaşadığını, durumu şikayet edince de tehdit edildiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını söylemişti. Işıksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu harekete geçmiş ve kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumların87bsbyhk2:

birde partisini yazsaydınız

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

akepe ya ondan yazamamışlar. memleketin hali her yönden içler acısı.

yanıt17
yanıt5
Haber Yorumlarımustafa ozcan:

ak parti

yanıt8
yanıt3
Haber YorumlarıRahmi sakin:

AKP

yanıt10
yanıt4
Haber Yorumlarımehmet ay:

ak parti den chp li olsa bırak istifayı genel başkanlığa aday bile yaparlardı

yanıt5
yanıt7

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

