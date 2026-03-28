ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk ayı geride kalırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin de yer aldığı USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu'daki görev yerine ulaştığını açıkladı.

AMİRAL GEMİSİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "ABD Donanması’na bağlı denizciler ve Deniz Piyadeleri, 27 Mart’ta USS Tripoli (LHA 7) gemisiyle ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı. America sınıfı amfibi hücum gemisi olan USS Tripoli, yaklaşık 3.500 denizci ve deniz piyadesinden oluşan Tripoli Amfibi Hazır Grubu / 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’nin amiral gemisi olarak görev yapıyor. Bu güç; nakliye ve taarruz savaş uçaklarının yanı sıra amfibi hücum ve taktik unsurları da bünyesinde barındırıyor."

USS TRİPOLİ GEMİSİ

Yaklaşık 260 metre uzunluğa ve 45 bin ton deplasmana sahip olan USS Tripoli, F-35 savaş uçakları ile MV-22 Osprey tiltrotor hava araçlarını bünyesinde barındırabilen, aynı zamanda deniz piyadelerini karaya ulaştırmak için çıkarma unsurları taşıyan bir amfibi hücum gemisi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 6 yıldır hizmette olan geminin öncülük ettiği amfibi görev grubunda normal koşullarda USS New Orleans ve USS San Diego gibi çıkarma gemilerinin de yer alması bekleniyor. Ancak bu unsurların söz konusu görev kapsamında Tripoli’ye eşlik edip etmediği henüz netlik kazanmış değil.

Bu tür amfibi birlikler; tahliye operasyonlarının yanı sıra, hızlı baskınlar ve kıyıya yönelik askeri intikaller gibi görevlerde aktif rol oynuyor. Hem kara unsurlarını hem de hava gücünü aynı platformda bir araya getiren bu yapılar, ayrıca özel operasyon kabiliyetine sahip personeli de bünyesinde barındırabiliyor.

