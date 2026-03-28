Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük Havalimanı'nda yer alan ve İran destekli Haşdi Şabi'ye ait olan Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı karargahına yönelik 3 hava saldırısı düzenlendi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırı sonrası karargahtan yoğun dumanlar yükseldi. Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. ABD ordusu, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından sık sık Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılar düzenliyor.

BARZANİ’NİN KONUTUNA SALDIRI

Öte yandan bu saldırıdan kısa bir süre önce Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

IRAK HAVA SAHASI 3 GÜN DAHA KAPALI

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın 31 Mart Salı günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi. Irak, 28 Şubat'ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.

Kaynak: AA / İHA

