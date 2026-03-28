Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi

Pakistan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran'a gıda ihracatını 3 ay boyunca serbest bıraktı. Ticaret Bakanı Cem Kemal Han, bu adımla bölgesel ticaret hacminin genişletileceğini belirtti.

Pakistan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, gelecek 3 ay boyunca İran'a gıda ihracatına izin verdi.

Pakistan Ticaret Bakanı Cem Kemal Han yaptığı yazılı açıklamada, İslamabad yönetiminin İran'a 3 ay için gıda ihracatı izni verdiğini bildirdi.

Ayrıca Azerbaycan ve diğer Orta Asya ülkelerine de, İran üzerinden ticaret izni verildiğini kaydeden Han, daha önce yürürlükte olan banka garantisi, kredi mektubu ve finansal araçlar şartlarının da bu süre içinde kaldırılacağını vurguladı.

Han, bu adımların bölgesel ticaret hacminin genişletilmesini ve işletme giderlerinin azaltılmasını amaçladığını belirtti.

Bu adımla İslamabad yönetimi, ihracatçıların söz konusu ülkelere pirinç, deniz ürünleri, et, meyve ve sebze tedarik etmesinin önünü açtı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
