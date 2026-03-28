Kuveyt Uluslararası Havalimanı yakıt depolarında İHA saldırısı sonucu çıkan yangın 58 saatte söndürüldü

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarında meydana gelen yangın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası 58 saat süren çalışmalarla kontrol altına alındı. Son 24 saatte ülkenin 15 İHA ile saldırıya uğradığı belirtildi.

İtfaiye Dairesi Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Garib'in basın açıklaması, Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer aldı.

Kuveytli yetkili, yangın söndürme çalışmalarının aralıksız şekilde 58 saat devam ettiğini aktardı.

Garib ayrıca, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana ülkede doğrudan ya da şarapnel parçalarının düşmesi sonucu çıkan yangınlar da dahil olmak üzere 82 olağan dışı olaya müdahale edildiğini ifade etti.

Kuveyt Ordusu ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yangın söndürme çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, İtfaiye Dairesi birimlerinin yangın söndürme çalışmalarında Ulusal İtfaiye Güçlerine destek verdiği kaydedildi.

Son 24 saatte ülke 15 İHA'yla hedef alındı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 15 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, İHA'lardan bazılarının Kuveyt Uluslararası Havalimanı civarını hedef alarak radar sisteminde büyük hasara neden olduğu aktarıldı.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
