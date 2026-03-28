Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı

İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestle, Paskalya öncesinde içinde popüler bir seriye ait 413 bin 793 adet çikolatanın bulunduğu tırının çalındığını duyurdu. Yaklaşık 12 tonluk sevkiyat bu nedenle yapılamazken, şirket, Avrupa'daki tedarik sürecinin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

POLONYA YOLUNDA ORTADAN KAYBOLDU

Agence France-Presse'e (AFP) konuşan şirket yetkilileri, yeni çikolata serisine ait ürünleri taşıyan kamyonun geçen hafta dağıtım sırasında ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Sevkiyatın İtalya'dan yola çıkarak Polonya'ya doğru ilerlediği ve güzergâh üzerindeki ülkelerde de dağıtım yapmasının planlandığı belirtildi.

"MESAJI FAZLA CİDDİYE ALDILAR"

Şirket sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada markanın sloganına gönderme yaparak, "İnsanları her zaman ürünümüzle bir mola vermeye teşvik ettik. Fakat hırsızlar bu mesajı fazlasıyla ciddiye almış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şirket, sevkiyatın tam olarak hangi noktada kaybolduğunun henüz netleşmediğini, kamyonun ve ürünlerin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın yerel yetkililer ve tedarik zinciri ortaklarıyla birlikte sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Nestle, çalınan ürünlerin Avrupa genelinde kayıt dışı satış kanallarında ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Ürünlerin parti kodları üzerinden takip edilebileceği belirtilirken, şüpheli bir eşleşme durumunda gerekli bildirimlerin yapılacağı ifade edildi.

Elif Yeşil
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

Dev hücum gemisi ve binlerce deniz piyadesi bölgeye konuşlandı
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

İsimleri ifşa olan üniversitelilere sahip çıktı, o borçları da ödüyor
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

İsimleri ifşa olan üniversitelilere sahip çıktı, o borçları da ödüyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu