Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Uşak Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Hakkında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks bir otelin odasında 21 yaşındaki belediye personeli S.A. ile birlikte basılarak gözaltına alındı.

YEDEK TELEFONU İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞ

Evli ve üç çocuk babası olan Yalım'ın otel odasında yapılan aramada, şifresini vermeyi reddettiği ikinci telefonun 21 yaşındaki genç çalışanın iç çamaşırından çıktığı iddia edildi.

BELEDİYEDE SGK KAYDI VAR

Otelde hiçbir kaydı bulunmayan genç kadının, Uşak Belediyesi'nde aktif SGK kaydının olması dikkat çekti. Soruşturmada ayrıca, işe dahi gitmeyen başka kişilerin de belediye personeli gibi gösterilip maaşa bağlandığı öne sürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde yaptığı açıklamada operasyona tepki gösterdi. Türkiye’de yaşanan süreci Brezilya’daki gelişmelere benzeten Özel, Lula örneğini hatırlattı. Özel, "Türkiye’de Brezilya’da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula’ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın. Eğer biz başarırsak neyi başardığımızı düşünün" ifadelerini kullandı.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

CHP’nin baskı altında olduğunu savunan Özel, “Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul’a getirtiyor. 19 belediye başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma Silivri’de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız” dedi.

CHP’Lİ KARAOBA: HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ?

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da gözaltı şekline tepki gösterdi. Karaoba, “Evinde gözaltına alınabilecekken otel odasında gözaltına almak hangi aklın ürünüdür?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com