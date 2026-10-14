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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yemekte bir araya geldi. Yemeğe Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ile Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargının başkanlarını Külliye’de ağırladı. Yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek de hazır bulundu.

KÜLLİYE’DE YEMEKLİ BULUŞMA

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yemeğe, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı.

Yemekte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Kaynak: AA
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