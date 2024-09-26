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İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 27 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KOCASİNAN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.09.2024 11:08:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.09.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH.YENİBOSNA

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.09.2024 11:08:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.09.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

TUZLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FATİH MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.09.2024 09:14:44

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.09.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: TEPEÖREN MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.09.2024 09:14:44

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.09.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Bahçelievler, Ümraniye, Tuzla, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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