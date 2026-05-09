Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olacak

  • Maçın 6. dakikasında Antalyaspor'un hatalı geri pasında Osimhen araya girmeye çalıştı, kaleci Abdullah Yiğiter tehlikeyi engelledi.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Abdülkadir, Soner, Doğukan, Ballet.

CANLI ANLATIM: 

18'  Antalyaspor'da Soner tedavisinin ardından oyuna geri dahil oldu.

17'  YAN AĞLARDA! Yunus'un sağ çaprazdan havadan pası ile arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutu yan ağlarda kaldı.

14'  Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan kale alanına ortasına kesti. Osimhen'e doğru giden topu son anda defansta Gianetti kafası ise kornere attı. Devamında ise yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

12'  Torreira'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

10'  Galatasaray takım halinde hücuma çıkmaya çalışıyor.

9'  Torreira orta alanda kazandığı topta pasını Yunus'a aktardı. Yunus Akgün ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı.

6'  Antalyaspor'un hatalı geri pasında Osimhen araya girmeye çalıştı. Kaleci Abdullah Yiğiter son anda kalesini terk etti ve tehlikenin büyümesini engelledi.

5'  Sol kanatta topu kazanan Galatasaraylı oyuncular Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen'in sol kanttan topu içeriye çevirdi ancak içeride hiçbir takım arkadaşı yoktu.

3'  YANDAN DIŞARIDA! Antalyaspor'da Doğukan sol kanatta aldığı pas ile rakiplerini egale ederek ilerledi. Ceza sahası dışından vuruşu ise uzak direğin hemen yanından auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

