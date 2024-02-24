24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Şubat 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. HSK atama kararnamesi 24 Şubat Cumartesi yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU!

HSK ATAMA KARARNAMESİ YAYINLANDI!

İşte kararname: