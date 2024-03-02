Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeler açıklandı

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan proje lansman toplantısına, Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti ve MHP il başkan ve yöneticileri, AK Parti geçmiş dönem milletvekilleri ve geçmiş dönem belediye başkanları, kamu yararına dernekler, insani yardım dernekleri, kültür ve sanat dernekleri, şehit ve gazi dernekleri, engelli dernekleri, Dış Türkler dernekleri, Roman dernekleri, kadın kooperatifleri, sanayici ve girişimci iş insanları dernekleri, sendikalar, OSB Başkanları, hemşehri dernekleri, vakıflar, ziraat odaları, muhtarlar, amatör spor kulüpleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

"Bursa için şimdi dönüşüm zamanı"

Görsel bir şölen şeklinde hazırlanan toplantıda ilk olarak gelişen teknolojiyi kullanarak sahneye interaktif hologram video mapping gösterisiyle çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Şimdi dönüşüm zamanı' sloganıyla şehre dair vizyonun ana başlıklarını paylaştı. Göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tüm arzularının Osmanlı'nın ilk başkenti olan kadim şehri hak ettiği yere taşımak olduğunu belirtti. Dönüşümün temellerini attıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Şimdi temelini attığımız projelerin meyvelerini toplama zamanı. Canla başla çalışarak gecemizi gündüzümüze katarak ulaşmak istediğimiz, sürekli hayalini kurduğumuz, yaşlısının, gencinin, kadınının, erkeğinin, çocuğunun güven duyduğu, huzur bulduğu, daha mutlu, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı" dedi.

"Ulaşan şehir Bursa"

Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilikle Bursa'yı daha da ileriye taşıyacak olan projelerini 'Ulaşan Şehir, Dirençli Şehir, Yeşil ve Yaşanabilir Şehir, Üreten Şehir, Yaşayan Şehir ve yaşatan Şehir' olmak üzere 6 ana başlık altında anlatan Başkan Alinur Aktaş, ilk olarak 'Ulaşan Şehir' başlığıyla ulaşım konusuna değindi. Yollarıyla, akıllı çözümleriyle toplu taşımasıyla ulaşan bir şehir oluşturacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, toplu taşımada raylı sistemlerin günümüzde şehir için ulaşım sorununun çözümü için büyük bir rol oynadığını dile getirdi. Mevcutta şehirde toplam 57 kilometrelik raylı sistemin vatandaşlara hizmet ettiğini anlatan Başkan Aktaş, "Bursaray hattımızda yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonuyla hattın kapasitesini yüzde 60 arttırdık. Bu açıdan baktığımızda mevcut hattımıza yaklaşık 25 kilometrelik yeni bir hattın taşıdığı kadar kapasiteyi ilavesi yapmış olduk. Yine geçtiğimiz dönemde 9 kilometrelik Kent Meydanı-Terminal arasındaki tramvay hattımızı işletmeye aldık. Çevresini kentsel dönüşümle değiştirmeye başladığımız İstanbul Caddesi'ni raylı sistem taşımacılığıyla buluşturduk. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca devam eden 4,6 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi uzatma hattının ilk istasyonunu hizmete alıyoruz. Bu hatla raylı sistem ağımızı Yüksek Hızlı Tren Bursa Garı ve Şehir Hastanesi'yle buluşturuyoruz. Çalışmalarını başlattığımız ve önümüzdeki dönemde tamamlayacağımız diğer uzatma hattımız da Üniversite-Görükle-Kurtuluş Hattı olacak. 5,4 kilometre uzunluğa sahip ve üç istasyonda oluşan bu hat ile üniversiteden Görükle merkeze raylı sistemle erişimi sağlıyoruz. Ayrıca Kurtuluş bölgesindeki gelişen yerleşim alanlarını metroyla buluşturuyoruz. 2035 yılı Ulaşım Master Planımızda yer alan Çalı-Demirtaş metro hattına önümüzdeki dönem de başlıyoruz. Kuzey güney yönünde ilk olma özelliği taşıyan 22 kilometre uzunluğuyla toplam 16 istasyondan oluşan hattımız, sanayisi ve yoğun nüfusu olan Çalı bölgesinden başlayarak Beşevler-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Yunuseli üzerinden Bursa Terminali'ne ulaşacak. Yine sanayi ve yoğun nüfus barındıran Demirtaş'a hızlı ve konforlu bir şekilde erişimi sağlayacak. Böylelikle ilk kez kuzey güney aksındaki yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Önümüzdeki dönem sonunda toplam raylı sistem hattımızı 89 kilometreye ulaştırarak, toplu taşımada önemli bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Dersimize gerçekten çalıştık. Ayaklar üzerine basan projeleri paylaşıyoruz" diye konuştu.

Ulaşımda dönüşüm zamanı

Bir önemli dönüşümü de toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, gelişen metro hatların kullanılmak üzere 68 adet metro aracını 180 milyon euroya yaklaşık 6 milyar yatırımla şehre kazandıracaklarını anlattı. Türkiye'nin en genç otobüs filosuna sahip Bursa'ya 500 yeni otobüs kazandıracaklarını da açıklayan Başkan Aktaş, "Alacağımız bu araçlarla elektrikli otobüs dönüşümünü de güçlü bir şekilde başlatacağız. Minibüsten dolmuşlara, raylı sistemlerden servis araçlarına kadar tüm toplu taşıma faaliyetlerinde yürüttüğümüz çalışmalarla nitelikli ve entegre bir toplu taşıma sistemini şehrimize kazandıracağız. Toplu taşıma konusunda gerçekleştireceğimiz projeler kadar yol ve kavşak çalışmalarımız da şehir içi ulaşım noktasında hayati öneme sahip. Bursa, doğu batı hattında Kestel'den başlayıp Acemlerde çatallaşarak Mudanya ve İzmir yönünde iki kola ayrılan tek bir ana ulaşım aksına sahip. Bu aks üzerinde geçtiğimiz dönemde özellikle Acemler bölgesinde yaptığımız düzenlemelerle aksın fiziksel altyapısını tamamladık. Şimdi yıllardır konuşulanı gerçekleştirme ve ulaşımda dönüşüm zamanı. Tek ana aksa alternatif biri kuzey diğeri de güney yönünde olmak üzere iki yeni koridor oluşturuyoruz. Kuzey koridoruyla başlayalım. Gürsu-11 Eylül Bulvarı arasında 2,3 km uzunluğundaki güzergahla araçlar Gürsu ve Otosansit kavşaklarını kullanmadan direkt 11 Eylül Bulvarı'na ulaşacak. Yine 11 Eylül Bulvarı'ndaki Şirinevler Kavşağı ile İstanbul Caddesi arasında 9,5 km'lik yeni bir aks oluşturacağız. İstanbul Caddesi-Yeniceabat-Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı güzergâhında 8,5 km'lik bağlantı yolu ve 8 kavşak ile kuzey koridorunun en önemli parçalarından birini oluşturuyoruz. Koridorun üçüncü kısmında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı 3 gidiş, 3 geliş olacak şekilde direkt olarak Hamitler üzerinden Filament kavşağına bağlıyoruz. Diğer bir güzergâhta da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı 6 adet kavşak ve 7 km'lik yol ile Emek-Geçit, Nilüferköy üzerinden Mudanya Yolu'na bağlıyoruz. Kuzey koridoru projemizle yepyeni bir güzergâhla şehrin doğusundan batısına kadar seyahat imkânı sağlıyoruz. Kuzey koridorunda sağladığımız konforun bir benzerini güney koridoruyla halkımıza sunuyoruz. Hatta çalışmalara başladık. Bir kısmını da yılsonuna kadar bitireceğiz. En doğu kesimde Kestel-Otosansit arasında Ankara Yolu'na alternatif olacak şekilde bölünmüş yol olarak 5,5 km uzunluğunda yeni bir arter oluşturma çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi bile. İlk kısmın devamında Otosansit ile Orhaneli yolu arasında şehrin güneyinden geçen 16 km'lik yeni bir arter oluşturuyoruz. Orhaneli Yolu'na bağlandığımız noktadan Çalı-Görükle-Şehir Hastanesi güzergahında ağır taşıt trafiğini yönlendirmek ve İzmir Yolu'na alternatif oluşturmak üzere 9 km uzunluğunda ve 3 şeritlik duble yol açıyoruz. Çalı Kavşağı-Hasanağa arasında mevcut haliyle tek gidiş tek geliş olan 11 km'lik kısmı bölünmüş yol olarak genişleterek, sanayi bölgeleri ve yerleşim alanlarına ulaştırıyoruz. Hasanağa-İzmir Yolu arasındaki 9,5 km'lik yol bağlantısını 40 metreye genişleterek yapacağımız 7 kavşak düzenlemesi ile konforlu hale getiriyoruz. Güney koridorunun en batı kısmındaki 4,2 km'lik yolla Hasanağa OSB ve Kayapa OSB'den kaynaklanan ağır taşıt trafiğini, İstanbul-İzmir Otoyolu'na şehir içi trafiği etkilemeden doğrudan yönlendiriyoruz. Sürece çoktan başladık" dedi.

Trafik yükü 3 kat hafifleyecek

Kuzeyde ve güneyde oluşturulan bu iki koridorda inşa edilecek iki tünelle Bursa için bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarının altını çizen Başkan Aktaş, kuzey koridorunda yer alan 5,5 km'lik tüpten oluşacak tünelin Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan başlayarak Ata Bulvarı'na direkt çıkacağını belirtti. Yine tünel içerisinde Filament Kavşağı öncesi bölgeden ayrılan bir kolla direkt Mudanya Yolu'na bağlanacağını ifade eden Başkan Aktaş, güney koridorda yer alan 3 km'lik tüpten oluşacak tünelin Doburca bölgesinden başlayarak Çekirge sırtlarından yüzeye çıkacağını dile getirdi. Tüm bu çalışmalar neticesinde tek bir ana hat üzerine konumlanmış şehri 3 ana hatta kavuşturmuş olacaklarını anlatan Başkan Aktaş, "Tabi birbirine bağlantı yollarıyla beraber Bursa trafiği artık üçe bölünecek. Dolayısıyla en basit tabirle trafik yükümüz yaklaşık 3 kat hafiflemiş olacak. 30-40 senedir konuşulan Güney Çevre Yolu'nun üzerine ilave Kuzey Çevre Yolu da inşallah hayat bulmuş olacak. Bu oluşturduğumuz iki koridorun sağladığı rahatlığa ilave olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız tarafından yapılacak Kuzey Otoyolu Bursa trafiğini rahatlatmada önemli bir rol üstlenecek. İstanbul-İzmir Otobanının Ovaakça-Badırga kesimi kuzeye alınarak yeni bir otoyol güzergahı oluşturulacak. Hali hazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vermesi sağlanacak. Yol, Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. Böylece bu güzergâha yapılacak olan bağlantı yollarıyla beraber şehir içi trafiğinde önemli ölçüde rahatlama ve alternatifler oluşacak. Oluşturduğumuz bu yol ağının maksimum verimlilikte çalışması için köprü, kavşak ve bağlantı yolları projelerimizi de hazırladık. Bunlar, Mudanya Yolu-Şehir Hastanesi arası bağlantı yolu ve kavşak düzenlemeleri, Bademli Bulvarı, Geçit Köprüsü genişletme, Ata Bulvarı üzerine iki kavşak, Görükle Köprülü Kavşağı, İhsaniye-Yeni Karaman bağlantı köprüsü, Orhaneli Yolu'na iki kavşak ve Botanik Park Kavşağı. Otopark kapasitesini farklı alanlarda yapacağımız toplamda 50 bin araçlık otopark yatırımıyla üst seviyeye taşıyoruz" diye konuştu.

En önemli konu başlığı; kentsel dönüşüm

İkinci olarak 'dirençli şehir' konusuna değinen Başkan Alinur Aktaş, sağlam yapıları ve kentsel dönüşümüyle dirençli bir Bursa hayal ettiklerini belirtti. Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin yüreğine adeta bir kor gibi düştüğünü hatırlattı. Özellikle Bursa gibi aktif fay hatları üzerine kurulu şehir için depremin tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bu gerçeğin herkese sorumluluklar yüklediğini hatırlattı. 6 Şubat depremleri öncesinde TÜBİTAK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA ile yürüttükleri projeler başta olmak üzere kentsel dönüşüme öncelik vermenin doğru bir karar olduğunu bir kez daha görmüş olduklarını anlatan Başkan Aktaş, "Şunun altını net bir şekilde çizmeliyim ki önümüzdeki dönemin en önemli konu başlığı şüphesiz kentsel dönüşümdür. Bilimsel bir altyapı ve bütüncül bir bakış açısıyla doğru planlama ve ortak akılla dirençli şehir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı. Geçtiğimiz dönemde afetlere dirençli ve sürdürülebilir bir şehir inşası için Bursa'da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alanlarda çalışmalarımızı başlattık. Birileri hayatında hiç kentsel dönüşüm yapmazken bugünlerde kentsel dönüşümden bahsediyorlar. Allaha şükürler olsun bizim referanslarımız var. İstanbul Caddesi'nden Karapınar'a, Akpınar-1050 Konutlardan Arabayatağı'na, Sıcaksu-Gaziakdemir'den Yiğitler'e ve tarihi şehir merkezine kadar Bursa'nın dört bir yanında bölgesel ölçekli dönüşüm projelerimizi başlattık, Bir bir tamamlıyoruz. 14 farklı dönüşüm projemizle 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı konut alanlarıyla birlikte tarihi alanlarda, imalat ve sanayi alanlarında, kamusal alan ve yapılar özelinde de sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz tüm fiziksel planlama ve tasarım çalışmalarımızın ana eksenini '2050 Çevre Düzeni Planı'mız oluşturacak. Hazır hale getirdiğimiz planı, yeni dönemimizde akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakatla, kent anayasası olarak yürürlüğe alacağız. JICA, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuz ve akademik odalarımızla birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

16 bin yeni sosyal konut

"Eski yapı stoğu ve zayıf zemin yapısıyla önce çıkan şehir merkezimizdeki alanlarla özellikle son dönemlerde sismik hareketlenmelerle sürekli gündemde olan hatta belediye binasını boşaltmak dışında hiçbir eylem planı olmayan ilçe belediyesine sahip Mudanya ile Gemlik ilçelerimiz başta olmak üzere Bursa bütünündeki öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye Başkan Aktaş, "Yeni dönemde daha ulaşılabilir ve daha yeşil dirençli şehir Bursa'yı inşa etmek için 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Sadece yapıları sağlamlaştırıp vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, şehir içindeki arterleri birbiriyle buluşturacak, yeni yollar açacak, yeşil alan ve donatı alanlarıyla kent kalitesini üst düzeye taşıyacağız. Bu kentsel dönüşüm çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraki Burkent, TOKİ ve özel sektörümüzün gücüyle gerçekleştireceğiz. 100 bin konut kentsel dönüşüm müjdemizin ardından benim çok önemsediğim bir başka müjde ile devam etmek istiyorum. Önümüzdeki dönem kentimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projeyle başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz" diye konuştu.

Hanlar Bölgesi ve Hisar Bölgesi

Hanlar Bölgesi'ndeki değişim ve dönüşüme de değinen Başkan Aktaş, "Uzun yıllardır konuşulan Hanlar Bölgesi Projemizin ilk etabı olan Çarşıbaşı Meydanı ile tarihe imza attık. Ama bitti mi? Elbette hayır. Bu daha başlangıçtı. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Hanlar Bölgemizi ilmek ilmek işleyeceğiz. Payitaht şehir Bursa'mızda tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Hisar bölgesinde de geçtiğimiz dönemde birçok eseri gün yüzüne çıkardık ve yaptığımız çalışmalarla bölgede önemli bir seviyeye geldik. Keza Osmangazi Belediyesi'nin de Hisar Bölgesi'nde yürüttüğü projeleri var. Önümüzdeki dönemde Hanlar Bölgesi'nde olduğu gibi bu nadide bölgenin de hak ettiği yerde konumlanmasını sağlayacağız. Üzerinde çalışmalar yürüttüğümüz tarihi aksımızın Setbaşı-Yeşil-Emirsultan kısmında da dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Projemizle Bursa'nın önemli bir değerini daha gün yüzüne çıkarıyoruz. Kayhan bölgemizde gerçekleştireceğimiz en önemli çalışmalardan biri de meydan ve otopark projemiz. 3 bin metrekarelik alanda gerçekleştireceğimiz meydan projemiz yaklaşık 300 araçlık kapalı otoparkıyla özellikle çarşı bölgemizdeki önemli bir eksiğin giderilmesini sağlayacak. Bu çalışmaların yanında tarihi mahalle ve köylerimizi de koruyarak yaşatacağız. Cumalıkızık'ta gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle tarihi dokunun ön plana çıktığı, düzensizliklerin giderildiği, otopark sorununun ortadan kaldırıldığı ziyaretçilerinin imrenerek gezeceği bir Cumalıkızık ortaya çıkaracağız. Uluabat Gölü'nün suları içinde bir inci gibi parlayan Gölyazı'yı eşsiz bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Gemlik'in yamaçlarında tarih içinde yaşamın devam ettiği Umurbey mahallemizin tarihi dokusunu ön plana çıkaracak hamleleri yapacağız. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken şehrin adeta kurumsal kimliğinin oluşturulduğu kentsel tasarım rehberi bize ışık tutacak" dedi.

Çınarcık Barajı

Akıllı şehircilik alanında önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, akıllı şehir yönetim merkezini oluşturduklarını dile getirdi. Şehrin dijital ikizinin oluşturulması çalışmalarını da hızla sürdürdüklerini anlatan Başkan Aktaş, "Önemli bir diğer konu da kesintisiz ve güçlü bir altyapıya sahip olmaktır. BUSKİ yeni dönemde de şehrimizin dirençli kent yolculuğunda en önemli görevlerden birini kararlılıkla sürdürecektir. Sağlıklı içme suyunu halkımıza uygun fiyatta ve kalitede sunmaya devam ediyoruz. Şubat ayı içerisinde yaptığımız düzenlemeyle su faturalarındaki ilk kademeyi 12 metreküpten 18 metreküpe çıkararak vatandaşlarımıza ciddi bir katkıda da bulunmuş olduk. Kesintisiz içme suyu temininde çok önemli bir yeri olan Çınarcık Barajı'mızın suyunu bursa ile buluşturan tarihi çalışmayı başlattık. 300 bin metreküp günlük arıtma kapasitesine sahip 1 arıtma tesisini, 68 km isale hattını, 3 adet içme suyu deposunu, yaklaşık 130 milyon Euro yatırımla Bursa tarihinin en büyük altyapı yatırım olarak gerçekleştiriyoruz. Gemlik Büyük Kumla Barajı ile birlikte İnegöl Hocaköy, Karacabey Gölecik, Büyükorhan Kocadere ve Kestel Gölbaşı barajlarının da faaliyete alınması ve tarafımızca yapılacak 2500 km'lik yeni içme suyu hatlarıyla birlikte Bursa'mızı 2060 yılına kadar içme suyu sorunu olmayan dirençli bir şehir haline getiriyoruz. Başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz atık su yönetimini daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasite artışları, yeni atık su arıtma tesisleri ve planladığımız yeni 750 km'lik kanalizasyon hatlarıyla da derelerimizi, göllerimizi ve denizlerimizi temiz tutmaya devam edeceğiz. Nilüfer Çayı'nın kirletici etkilerden tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalarımızı Bakanlığımız ve Valiliğimizle eşgüdüm içinde en önemli çevre projelerimizden biri olarak yürüteceğiz. Dere ıslahı çalışmaları ve 250 km'lik yeni yağmur suyu hatlarıyla birlikte ani ve şiddetli yağışların felakete dönüşmesinin önüne geçeceğiz" diye konuştu.