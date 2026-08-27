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Aziz Yıldırım çılgına döndü! Gelirsem oraya ananızı...

Aziz Yıldırım çılgına döndü! Gelirsem oraya ananızı... Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım çılgına döndü! Gelirsem oraya ananızı...
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Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından tansiyon düşmedi. Saha ve tünelde yaşanan olayların ardından tribünlerde de gerginlik çıktı. Aziz Yıldırım, bulunduğu bölüme yönelik hareketlere sinirlenerek Lyon taraftarlarına küfürle karşılık verdi.

  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.
  • Maç sonrası saha içinde başlayan gerginlik soyunma odası tüneline ve tribünlere sıçradı; Lyon taraftarlarının hareketlerine sinirlenen Aziz Yıldırım, Fransız taraftarlara küfürlü tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Saha içinde başlayan, ardından soyunma odası tüneline taşınan gerginlik bu kez tribünlere sıçradı.

AZİZ YILDIRIM'I ÇİLEDEN ÇIKARDILAR

Karşılaşmanın ardından bazı Lyon taraftarlarının Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyetin bulunduğu bölüme yönelik hareketlerde bulunduğu görüldü.

Yaşananlara oldukça sinirlenen Yıldırım, Fransız taraftarlara dönerek tepki gösterdi. Yıldırım'ın bu sırada Lyon taraftarlarına küfürlü ifadeler kullandığı anlar kameralara yansıdı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından saha içinde Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan gerginlik büyümüş, taraflar arasında arbede yaşanmıştı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde olayların soyunma odası tünelinde de devam ettiği görülmüştü.

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NDE

Kadıköy'deki ilk maçta Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandaki rövanşı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler böylece 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

sen koskoca fenerbahçe başkanısın yakışıyormu ağzına?... şaka la şaka ağzına sağlık başkanım az bile söylemişsin :))))

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Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

Yapar

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