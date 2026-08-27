Kötü koku ihbarı, Bodrum Belediyesi Zabıta ekiplerini harekete geçirdi

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen kötü koku ihbarı üzerine Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumda bulunan bir kasap işletmesinin deposunda inceleme gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, işletmenin deposunda bozularak kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit edildi. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumdaki ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeyle ilgili gerekli tutanaklar düzenlenerek, mevzuat kapsamında işlem başlatıldı. El konulan yaklaşık 400 kilogram bozuk et ise ekiplerin kontrolünde imha edilmek üzere alandan çıkarıldı.

Ekipler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından depoda ve çevresinde kontrollerini gerçekleştirerek çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: ANKA