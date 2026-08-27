Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

Kadıköy'deki ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanşta Vedat Muriqi ve Archie Brown'ın golleriyle tarihi bir galibiyete imza attı. Lyon'un tek golünü Malick Fofana kaydetti. Fenerbahçe'nin Lyon'u saf dışı bırakması özellikle Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.

"FENERBAHÇE LYON'UN UMUTLARINI BİTİRDİ"

Europe 1, Fenerbahçe'nin ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmanın kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çekti. Fransız ekibinin özellikle ilk yarıdaki performansı eleştirilirken, Fenerbahçe'nin Lyon'un Şampiyonlar Ligi umutlarını sona erdirdiği vurgulandı.

"LYON EVİNDE ŞAŞKINA DÖNDÜ"

Le Parisien ise Lyon'un kendi sahasında yaşadığı elenişi öne çıkardı. Fransız gazetesi, İstanbul'daki 1-1'lik ilk maçın ardından Lyon'un rövanşa umutlu çıktığını ancak Fenerbahçe'nin fiziksel gücü, mücadele seviyesi ve hızlı hücumları karşısında zorlandığını yazdı. Haberde Lyon'un özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin temposuna karşılık veremediğine dikkat çekildi.

L'EQUIPE: HAYAL SONA ERDİ

L'Equipe, Lyon'un Şampiyonlar Ligi hayalinin Fenerbahçe karşısında sona erdiğini okuyucularına aktardı. Fenerbahçe'nin maça çok daha etkili başladığını belirten gazete, Muriqi ve Brown'ın golleriyle Lyon'un planlarının kısa sürede bozulduğunu ifade etti. Fransız temsilcisinin ikinci yarıdaki çabasının ise Fenerbahçe'nin savunma direncini aşmaya yetmediği belirtildi.

"ACI BİR ELENİŞ"

RMC Sport da Lyon'un Fenerbahçe karşısında aldığı sonucu "acı bir eleniş" olarak değerlendirdi. Fenerbahçe'nin erken gollerinin Fransız ekibinin dengesini bozduğu belirtilirken, Lyon'un ikinci yarıdaki baskısının sonucu değiştirmeye yetmediğine dikkat çekildi. Ayrıca Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle önemli bir gelirden mahrum kaldığı vurgulandı.

"BİR KEZ DAHA AVRUPA HAYAL KIRIKLIĞI"

TF1 ise Lyon'un Avrupa kupalarındaki performansına dikkat çekerek sonucu "Bir kez daha Avrupa hayal kırıklığı" ifadeleriyle değerlendirdi. Fransız temsilcisinin İstanbul'dan aldığı 1-1'lik sonuca rağmen sahasında Fenerbahçe'ye kaybettiği ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdığı belirtildi.

GUENDOUZI OLAYI İNGİLİZ BASININDA

Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar da Avrupa basınının dikkatinden kaçmadı. +The Sun, Matteo Guendouzi'nin maç sonundaki kutlamalarının Lyon cephesinde tepkiye yol açtığını ve son düdüğün ardından saha içinde büyük bir gerginlik yaşandığını yazdı.

Saha içinde başlayan olayların daha sonra tünel bölgesine de taşınması, Fenerbahçe'nin tarihi galibiyetinin ardından gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.