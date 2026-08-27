40 yaşını göremem diyordu! Casey King, 272 kilo verip bambaşka biri oldu

Casey King, TLC ekranlarında yayınlanan Family by the Ton programında izleyicilerin karşısına çıktığında kilosu nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte dahi büyük zorluklar yaşıyordu. 2018 yılında programa katılan King, o dönem yaklaşık 381 kilogram ağırlığındaydı. Aradan geçen yıllarda ise hayatını tamamen değiştirecek bir sürece girdi.

381 KİLODAN 111 KİLOYA DÜŞTÜ

Kilo verme yolculuğunu yaklaşık 7 yıldır sürdüren King, 381 kilogram olan en yüksek kilosundan 111 kilograma kadar geriledi. Böylece toplamda yaklaşık 272 kilogram verdi.

King'in geçirdiği değişimde uzun soluklu kilo verme sürecinin yanı sıra çeşitli ameliyatlar da etkili oldu. 2019 yılında bariatrik cerrahi operasyonu geçiren King, ameliyat sonrasında kilo vermeye devam etti.

BANYO YAPMAK BİLE BÜYÜK BİR SORUNDU

King, Family by the Ton programında hayatının en ağır döneminde karşılaştığı güçlükleri de anlatmıştı. Kilosu nedeniyle standart bir küvete veya duş alanına sığamadığını belirten King, kişisel temizliğini dışarıdaki büyük bir su teknesinde yapmak zorunda kaldığını söylemişti.

Kilo problemiyle genç yaşlardan itibaren mücadele ettiğini anlatan King, lise eğitimini tamamladığında yaklaşık 136 kilogram olduğunu ifade etmişti.

Mezuniyetinin ardından restoranlarda çalışan King'in kilosu ilerleyen yıllarda artmaya devam etti. Birkaç yıl sonra çalışmayı bırakan ve babasının yanına taşınan King, bu dönemde hayatının en yüksek kilosu olan 381 kilograma ulaştı.

Casey King'in dönüşümünü çarpıcı hale getiren ayrıntılardan biri de geçmişte geleceğine ilişkin düşünceleri oldu. King, içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 40 yaşına geldiğinde hala hayatta olacağını düşünmediğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com