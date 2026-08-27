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Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...

Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki... Haber Videosunu İzle
Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...
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Sıcak havayı bahçesinde değerlendiren Hülya Avşar, yanında çalışan yardımcısı Şerife ile eğlenceli dakikalar geçirdi. Hortumla başlayan su savaşı, Avşar'ın sosyal medya paylaşımına yansıdı.

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez evinin bahçesinden renkli bir anı takipçileriyle paylaştı. Sıcak havanın etkisini azaltmak isteyen sanatçı, soluğu bahçede aldı.

Bikinisiyle bahçede görüntülenen Avşar, eline aldığı hortumla Şerife'yi suya tuttu. Yardımcısının da karşılık vermesiyle başlayan eğlence, kısa sürede karşılıklı bir su savaşına dönüştü. İkilinin kahkahaları eşliğinde yaşanan anlar kameraya yansıdı.

PAYLAŞIMINA DİKKAT ÇEKEN NOT

Avşar, yaşananları sosyal medya hesabından yayınlarken paylaşımına “14 yıllık yardımcım Şerife ile geldiğimiz nokta” notunu düştü.

Ünlü sanatçının yıllardır yanında çalışan Şerife ile oldukça samimi bir ilişkisinin olduğu da bu paylaşımda bir kez daha görüldü. Avşar'ın günlük hayatından eğlenceli bir kesit sunduğu görüntüler dikkat çekti.samimi iletişimi gösteren Avşar'ın paylaşımı, kısa sürede dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüneyli:

Gündeme gelmek için basit bir kurgu!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Ne var yani bunda herkes gibi normal bir gün işte

yanıt0
yanıt0

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