Hülya Avşar yardımcısıyla öyle bir şey yaptı ki...

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez evinin bahçesinden renkli bir anı takipçileriyle paylaştı. Sıcak havanın etkisini azaltmak isteyen sanatçı, soluğu bahçede aldı.

Bikinisiyle bahçede görüntülenen Avşar, eline aldığı hortumla Şerife'yi suya tuttu. Yardımcısının da karşılık vermesiyle başlayan eğlence, kısa sürede karşılıklı bir su savaşına dönüştü. İkilinin kahkahaları eşliğinde yaşanan anlar kameraya yansıdı.

PAYLAŞIMINA DİKKAT ÇEKEN NOT

Avşar, yaşananları sosyal medya hesabından yayınlarken paylaşımına “14 yıllık yardımcım Şerife ile geldiğimiz nokta” notunu düştü.

Ünlü sanatçının yıllardır yanında çalışan Şerife ile oldukça samimi bir ilişkisinin olduğu da bu paylaşımda bir kez daha görüldü. Avşar'ın günlük hayatından eğlenceli bir kesit sunduğu görüntüler dikkat çekti.samimi iletişimi gösteren Avşar'ın paylaşımı, kısa sürede dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com