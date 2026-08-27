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İsmail Kartal'dan zehir zemberek sözler: Yakında isim vereceğim, Fenerbahçelilik böyle olmaz

İsmail Kartal'dan zehir zemberek sözler: Yakında isim vereceğim, Fenerbahçelilik böyle olmaz Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal'dan zehir zemberek sözler: Yakında isim vereceğim, Fenerbahçelilik böyle olmaz
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Fenerbahçe'yi Lyon deplasmanında 2-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal, maçın ardından kendisine yönelik eleştirilere sert çıktı. "Beni linç etmek, itibarsızlaştırmakla Fenerbahçe'ye destek olunmaz" diyen Kartal, "Kim gerçek Fenerbahçeli kim değil yakında isim isim vereceğim, taraftarlarımız bilsin. Fenerbahçelilik böyle olmaz!" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.
  • Teknik direktör İsmail Kartal, kendisini eleştirenlere 'Fenerbahçelilik böyle olmaz' diyerek yakında isim isim vereceğini söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

Kritik zaferin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, elde edilen başarı kadar kendisine yönelik eleştiriler hakkında kullandığı sert ifadelerle de dikkat çekti.

"İSİM İSİM VERECEĞİM"

İsmail Kartal, Fenerbahçelilik üzerinden kendisini eleştiren bazı isimlere sert tepki göstererek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kartal, "Kim gerçek Fenerbahçeli kim değil yakında isim isim vereceğim, taraftarlarımız bilsin. Fenerbahçelilik böyle olmaz!" ifadelerini kullandı.

"BENİ LİNÇ ETMEKLE FENERBAHÇE'YE DESTEK OLUNMAZ"

Kendisine yönelik eleştirilerin zaman zaman sınırı aştığını savunan Kartal, "Bizleri itibarsızlaştırma çabaları... Ben televizyonda hiçbir arkadaşım hakkında konuşmadım. Yarın onlar da burada olabilir. Kendime göre dünyam var ve namuslu, şerefimle yaşamaya çalışıyorum. Beni linç etmek, itibarsızlaştırmakla Fenerbahçe'ye destek olunmaz! Destek verin. Yarın siz burada olacaksınız." dedi.

"ANLAMAK İSTEMEYENLER BİZİ LİNÇLEDİ"

Takımına ve oyun planına güvendiğini belirten Kartal, Lyon karşısındaki galibiyetin ardından, "Anlamak isteyenler anladı, anlamak istemeyenler bizi linçledi ama önemli değil. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimizi biliyorduk. Korkmadık! Cesurca oynadık" dedi.

ESKİ FUTBOLCULARA SİTEM

Özellikle eski futbolculardan gelen ağır eleştirilerin kendisini üzdüğünü belirten Kartal, "Bazen aşırı ağır eleştiriler oluyor, özellikle eski futbolcu arkadaşlarımız ve kardeşlerimizden duyunca üzülüyorum. Onlar benim yanımda olsa, onlar bunları duysa ne hissederler acaba? Sağlık olsun, ne yapalım? Bizim meslek böyle!" ifadelerini kullandı.

"BUNU HEP BİRLİKTE BAŞARDIK"

İsmail Kartal, başarının arkasında yoğun bir çalışma olduğunu da vurgulayarak, "Gece ve gündüz, Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi resetledik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık." sözlerini tamamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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