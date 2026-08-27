Haberler

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Vedat Muriqi'nin golünden önce Mason Greenwood'un attığı ters top dikkat çekti. Greenwood'un pasıyla başlayan atakta Oğuz Aydın'ın ortasını Vedat gole çevirirken, pozisyonun ardından "Golün yüzde 70'i Greenwood'un ters topuna yazar" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından maçın kritik anları konuşulmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin 23. dakikada geliştirdiği ve Vedat Muriqi'nin golüyle sonuçlanan hücumda Mason Greenwood'un attığı ters top özellikle dikkat çekti.

GREENWOOD'DAN OĞUZ AYDIN'A TERS TOP

Pozisyonun başlangıcında Greenwood, oyunun yönünü değiştirerek topu Oğuz Aydın'la buluşturdu. Topu iyi kontrol eden Oğuz Aydın, hücumu devam ettirerek ceza sahasına ortasını yaptı. Oğuz'un ortasında Vedat Muriqi yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi Lyon deplasmanında öne geçirdi.

"GOLÜN YÜZDE 70'İ GREENWOOD'A YAZAR"

Golün ardından Greenwood'un hücumun yönünü değiştiren pası Fenerbahçe taraftarlarından övgü aldı. Pozisyon için "Golün yüzde 70'i Greenwood'un ters topuna yazar" ve "O olmasa kazanamazdık" şeklinde yorumlar yapıldı.

KRİTİK GECENİN ÖNE ÇIKAN ANLARINDAN OLDU

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği kritik Lyon deplasmanında Greenwood'un gol öncesindeki pası, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların en çok konuştuğu pozisyonlardan biri oldu.

İşte şahane pastan kareler ve gol:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu

İş hedefini tutturamayan çalışana verilen ceza akılalmaz
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı

Eski sevgilisiyle hesabı kapatmak istedi! Buluşma karakolda bitti
ABD'nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir

CIA'in sürpriz ziyareti sonrası dünyayı ürküten nükleer silah iddiası
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı

Rojin'le ilgili korkunç iddiaya adli tıp son noktayı koydu