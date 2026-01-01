Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşurken, uzmanlar özellikle öğle ve ikindi saatlerinde yağışın yer yer kuvvetleneceğine dikkat çekti.

SAAT VERİLDİ

Uzman değerlendirmelerine göre saat 13.00 ile 16.45 arasında Karadeniz üzerinden yola çıkan yağış kütlelerinin İstanbul'un kuzey ve doğu hattında etkili olması bekleniyor. Havaforum'da yer alan habere göre, bu süreçte bazı ilçelerde kısa süreli ancak yoğun kar geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.

HANGİ İLÇELERDE ANİ KAR BEKLENİYOR?

Uyarılarda öne çıkan ilçeler arasında Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli ve Kağıthane çevreleri yer aldı. Özellikle Karadeniz'e yakın bölgelerde karın aniden bastırabileceği, şehir içindeki sıcaklık farklarına bağlı olarak bazı noktalarda yağışın daha yoğun hissedilebileceği kaydedildi.

UZMANLARDAN UYARI: ANİ BASTIRABİLİR

Yetkililer, beklenen kar geçişlerinin kısa süreli olsa da etkili olabileceğini vurgulayarak sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Ani yağış nedeniyle görüş mesafesinde düşüş, yollarda kayganlaşma ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olunması istendi.