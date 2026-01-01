Haberler

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul yeni yıla karla girerken uzmanlardan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Saat 13.00 ila 16.45 arası Karadeniz'den yola çıkan yağış kütlelerinin özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane ilçelerinde ani ve yoğun kara neden olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşurken, uzmanlar özellikle öğle ve ikindi saatlerinde yağışın yer yer kuvvetleneceğine dikkat çekti.

SAAT VERİLDİ

Uzman değerlendirmelerine göre saat 13.00 ile 16.45 arasında Karadeniz üzerinden yola çıkan yağış kütlelerinin İstanbul'un kuzey ve doğu hattında etkili olması bekleniyor. Havaforum'da yer alan habere göre, bu süreçte bazı ilçelerde kısa süreli ancak yoğun kar geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.

HANGİ İLÇELERDE ANİ KAR BEKLENİYOR?

Uyarılarda öne çıkan ilçeler arasında Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli ve Kağıthane çevreleri yer aldı. Özellikle Karadeniz'e yakın bölgelerde karın aniden bastırabileceği, şehir içindeki sıcaklık farklarına bağlı olarak bazı noktalarda yağışın daha yoğun hissedilebileceği kaydedildi.

UZMANLARDAN UYARI: ANİ BASTIRABİLİR

Yetkililer, beklenen kar geçişlerinin kısa süreli olsa da etkili olabileceğini vurgulayarak sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Ani yağış nedeniyle görüş mesafesinde düşüş, yollarda kayganlaşma ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor