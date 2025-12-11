3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı Ela Nur'u hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Anne gözaltına alınırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Valiliği'nden yangın faciasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "11.12.2025 Perşembe Günü saat 02.30 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak MahallesiUmman Sokak No:5 adresinde bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 nolu dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuk bulunmuştur. Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

"OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Cennet Çelikkol (2016), Zülfikar Sepetci (2020) ve Özden Sepetci (2023) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 Doğumlu Muhammed Ali Çelikkol'un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir.

Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olan sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."