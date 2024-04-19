21 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 21 Nisan'da ne oldu? 21 Nisan ne günü? 21 Nisan'da doğan ünlüler!

21 Nisan'da doğan ünlüler! 21 Nisanda ne oldu? 21 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, 21 Nisan'da ölenler ve 21 Nisan'da doğanlar merak ediliyor. 21 Nisan yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Nisan ne günü? 21 Nisan dünya ne günü? 21 Nisan'da kim öldü? İşte, 21 Nisan doğumlu ünlüler haberimizde...

21 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

21 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

MÖ 753 - Romulus ve Remus, Roma'yı kurdular.

1821 - Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 Nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa, Padişah emri ile idam edildiği bilinen son Sadrazamdı.

1920 - Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.

1930 - Columbus, Ohio'daki bir hapishanede çıkan yangında 320 kişi öldü.

1939 - Hatay, Türk Gümrük Tarifesi'ne dahil oldu.

1939 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde dünyanın en uzun beton anıtsal sütunu olan San Jacinto Anıtı'nın açılışı yapıldı.

1944 - Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.

1952 - Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.

1956 - Elvis Presley'nin Heartbreak Hotel isimli şarkısı, Billboard dergisinde 1 numaraya ulaşan ilk eseri oldu.

1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi.

1960 - Brasília resmen Brezilya'nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro'ydu.

1964 - Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.

1964 - Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.

1967 - Yunanistan'da darbe yapıldı. Yorgo Papadopulos liderliğindeki "Albaylar Cuntası" yönetime el koydu, yedi yıl sürecek olan askeri rejim başladı.

1968 - Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Rusya, zor durumda kalan astronotları kurtarmak için bir antlaşma imzaladı.

1970 - Hutt River Vilayeti Prensliği, Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1975 - Vietnam Savaşı: Güney Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Van Thieu, Saygon'u terk etti.

1987 - Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bomba yüklü bir araç infilak etti. 113 kişi öldü.

1994 - İlk Güneş dışı gezegenler, Polonyalı gökbilimci Alexander Wolszczan tarafından keşfedildi.

2003 - Irak'taki Saddam Hüseyin iktidarının yıkılmasından sonra Geçici Koalisyon Yönetimi 28 Haziran 2004'e kadar ülkeyi yönetti.

2004 - İsrail'de Mordehay Vanunu, 18 yıl sonra hapisten çıktı. 20 Kasım 2005'te yasa dışı olarak Filistin topraklarına girdiği ve tahliye koşullarını ihlal ettiği iddiasıyla yeniden tutuklandı. Fas kökenli fizikçi Vanunu, 1986'da İsrail'in gizli nükleer çalışmalarını belge ve fotoğraflarla ifşa etmişti.

2005 - TBMM Başkanlık Divanı, TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülü'nün Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı.

2008 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, "Gece Şahini" olarak da anılan ve radara yakalanmayan uçak F-117 Nighthawk'ları hizmetten çıkardı.

2011 - Belarus'un başkenti Minsk'te, metro sistemindeki Oktyabrskaya istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

2014 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletine bağlı Flint kenti içme suyu kaynağını Flint Nehri olarak değiştirdi ve suda bulunan yüksek seviyedeki kurşun nedeniyle Flint su krizi başladı.

21 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

21 Nisan'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1488 - Ulrich von Hutten, Alman düşünür ve şair (ö. 1523)

1671 - John Law, İskoç ekonomist ve yazar (ö. 1729)

1774 - Jean-Baptiste Biot, Fransız fizikçi (ö. 1862)

1790 - Manuel Blanco Encalada, Şili'nin ilk Devlet Başkanı (ö. 1876)

1816 - Charlotte Brontë, İngiliz edebiyatçı (Jane Eyre adlı yapıtıyla ünlü) (ö. 1855)

1828 - Hippolyte Taine, Fransız tarihçi (ö. 1893)

1837 - Fredrik Bajer, Danimarkalı yazar, öğretmen, pasifist siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1922)

1864 - Max Weber, Alman toplum bilimci (ö. 1920)

1882 - Percy Williams Bridgman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1961)

1889 - Efrem Zimbalist, Rus keman virtüözü, besteci ve orkestra yönetmeni (ö. 1985)

1911 - Kemal Satır, Türk hekim ve siyasetçi (CHP'nin eski Genel Sekreterlerinden) (ö. 1991)

1913 - Sami Ayanoğlu, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yapımcı (ö. 1971)

1913 - Şevket Rado, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1988)

1915 - Anthony Quinn, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2001)

1922 - Nazım Kıbrısî, Türk mutasavvıf ve Nakşibendi Tarikatı şeyhi (ö. 2014)

1923 - Bahaeddin Ögel, Türk tarih profesörü (ö. 1989)

1926 - II. Elizabeth, İngiltere Kraliçesi

1930 - Jack Taylor, İngiliz futbol hakemi (ö. 2012)

1941 - Ryan O'Neal, Amerikalı sinema oyuncusu

1947 - Barbara Park, Amerikalı yazar (ö. 2013)

1947 - Iggy Pop, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, baterist ve aktör

1951 - Tony Danza, Amerikalı sinema oyuncusu

1955 - Murathan Mungan, Türk oyun yazarı ve şair

1955 - Kris Kelmi, Sovyet-Rus müzisyen ve besteci (ö. 2019)

1959 - Ayşe Sucu, Türk gazeteci ve yazar

1961 - Ulvi Arı, Türk pantomim (mim) sanatçısı, oyuncu ve yazar

1963 - Behzat Uygur, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

1971 - Nebil Sayın, Türk oyuncu

1979 - James McAvoy, İskoç aktör

1979 - Tobias Linderoth, İsveçli futbolcu

1983 - Marco Donadel, İtalyan futbolcu

1988 - Robert Patrick "Robbie" Amell, Kanadalı aktör

1990 - Tunay Torun, Alman-Türk futbolcu

1992 - Deng Linlin, Çinli jimnastikçi

1992 - Francisco Román Alarcón Suárez ya da kısaca Isco, İspanyol millî futbolcu

21 NİSAN'DA VEFAT EDENLER

21 Nisan'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

MÖ 43 - Aulus Hirtius, Jül Sezar'ın hemen ardından Roma konsülü olmuştu (MÖ 90)

599 - Antakyalı I. Anastasius, Antakya Patriği (d. ?)

866 - Bardas, Bizans soylusu ve yüksek dereceli bakan

1073 - Papa II. Aleksander, Katolik Kilisesi'nin Papası (d. 1010 veya 1015)

1109 - Canterbury'li Anselmus, Tanrı'nın varlığına ilişkin ontolojik kanıtıyla tanınan Benedikten keşişi, filozof ve ilahiyatçı (d. 1033)

1142 - Pierre Abélard, Fransız yazar ve filozof (d. 1079)

1509 - VII. Henry, İngiltere Kralı (d. 1457)

1699 - Jean Racine, Fransız şair ve oyun yazarı (d. 1639)

1714 - Vasily Golitsyn, Rus devlet adamı (d. 1643)

1736 - Savoy Prensi Eugen, Avusturyalı general (d. 1663)

1793 - John Michell, İngiliz doğa filozofu ve papaz (d. 1724)

1866 - Jane Welsh Carlyle, İskoç yazar (d. 1801)

1910 - Mark Twain, Amerikalı roman ve mizah yazarı (d. 1835)

1918 - Manfred von Richthofen (Kızıl Baron), Alman pilot (d. 1892)

1938 - Muhammed İkbal, Pakistanlı şair (d. 1877)

1945 - Walter Model, Alman mareşal (d. 1891)

1946 - John Maynard Keynes, İngiliz ekonomist (d. 1883)

1965 - Edward Victor Appleton, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1892)

1966 - Josef Dietrich, Alman Waffen-SS generali (d. 1892)

1971 - François Duvalier, Haiti Devlet Başkanı (d. 1907)

1973 - Kemal Tahir, Türk yazar (d. 1910)

1985 - Tancredo de Almeida Neves, Brezilyalı siyasetçi (d. 1910)

1996 - Cahar Dudayev, Çeçen komutan (d. 1944)

1998 - Jean-François Lyotard, Fransız filozof (d. 1924)

2003 - Nina Simone, Amerikalı şarkıcı, piyanist ve insan hakları savunucusu (d. 1933)

2006 - Telê Santana, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2010 - Juan Antonio Samaranch, İspanyol spor adamı (d. 1920)

2011 - Harold Garfinkel, Amerikalı sosyolog ve filozof (d. 1917)

2011 - Sofía Silva Inserri, Venezuelalı manken (d. 1929)

2013 - Chrissy Amphlett, Avustralyalı şarkıcı (d. 1959)

2015 - John Moshoeu, Güney Afrikalı futbolcu (d. 1965)

2016 - Prince, Amerikalı müzisyen (d. 1958)

2017 - Enrico Medioli, İtalyan senarist (d. 1925)

2018 - Verne Troyer, Amerikalı oyuncu, komedyen ve dublör sanatçısı (d. 1969)

2019 - Hannelore Elsner, Alman oyuncu ve moda tasarımcısı (d. 1942)

2019 - Steven Golin, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı (d. 1955)

2019 - Ken Kercheval, Amerikalı oyuncu (d. 1935)

2020 - Abdürrahim El-Keib, Libyalı politikacı (d. 1950)

2020 - Donald Kennedy, Amerikalı bilim adamı, gazeteci, bürokrat ve akademisyen (d. 1931)

2020 - Teruyuki Okazaki, Japon karateci (d. 1931)

2020 - Jacques Pellen, Fransız caz gitaristi (d. 1957)

2020 - Laisenia Qarase, Fijili siyasetçi (d. 1941)

2020 - Florian Schneider-Esleben, Alman elektronik dans müziği sanatçısı ve pop şarkıcısı (d. 1947)

2021 - Mercedes Colás de Meroño, Arjantinli isnan hakları aktivisti (d. 1925)

2021 - Myriam Colombi, Fransız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

2021 - Thomas Fritsch, Almana aktör ve seslendirme sanatçısı (d. 1944)

2021 - Marian Kosinski, Polonyalı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1945)

2021 - Lea Dali Lion, Eston şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı (d. 1974)

2021 - Joe Long, Amerikalı müzisyen (d. 1932)

2021 - Annie Steiner, Cezayirli kadın aktivist (d. 1928)

21 NİSAN NE GÜNÜ?