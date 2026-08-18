Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibi ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ

9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Guendouzi'nin kale sahası önüne yaptığı ortaya yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

LYON DEPLASMANDA ÖNE GEÇTİ

40. dakikada Olimpik Lyon 1-0 öne geçti. Savunmanın üst üste müdahalelerine karşın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Tessmann, Tolisso'yu topla buluşturdu. Sağdan son çizgiye inen bu futbolcunun yakın direğe ortasında Openda kafayla topu ağlara yolladı.

FENERBAHÇE SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. Mücadelenin 47. dakikasında Kerem'in pasında sağ kanatta topla buluşan Greenwood çalımını atıp önünü boşalttıktan sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi.

OPENDA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Lyon, 52. dakikada çok tehlikeli geldi. Tessmann'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Openda önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti fakat top direkten geri döndü.

NENE'NİN NEFİS ŞUTU DİREKTE PATLADI

80. dakikada temsilcimiz mutlak fırsatı değerlendiremedi. Oyuna yeni giren Dorgeles Nene'nin sol çaprazdan sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

TUR FRANSA'YA KALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe, tur umutlarını Fransa'ya bıraktı. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü Lyon'un ev sahipliğinde oynanacak.