Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları sürerken Moskova ve çevresi gece saatlerinde yüzlerce insansız hava aracının hedefi oldu. Rus yetkililer 620 İHA tespit edildiğini açıklarken, saldırılarda sivil altyapının zarar gördüğü ve Belgorod bölgesinde 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sırasında yaşanan panik anları da görüntülere yansıdı.
- Ukrayna ordusu, Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yüzlerce İHA ile saldırı düzenledi.
- Rus yetkililer, gece boyunca ülke genelinde 620 İHA tespit edildiğini ve 180'inin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Ukrayna'nın saldırılarında Belgorod'da 20 kişi yaralandı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar devam ederken, Ukrayna ordusu dün gece saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine İHA saldırıları düzenledi.
MOSKOVA'YA YÜZLERCE İHA İLE SALDIRI
Çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı saldırıların ardından bölgede sirenler çalarken, sivillerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.
Rus yetkililer, gece boyunca ülke genelinde 620 insansız hava aracının tespit edildiğini ve bunların 180'inin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgenin yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Saldırılar nedeniyle çok sayıda noktada sivil altyapının zarar gördüğü bildirildi.
BELGOROD'DA 20 KİŞİ YARALANDI
Saldırıların etkilediği bölgelerden biri de Belgorod oldu. Bölge Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 20 kişinin yaralandığını açıkladı.
PANİK VE KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Öte yandan Moskova'daki saldırılar sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, İHA saldırıları nedeniyle çevrede bulunan kişilerin panikle bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.