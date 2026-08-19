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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
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Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette özel harekat destekli arama devam ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, dün yaptığı bir paylaşımda, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" demişti.

  • Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan Kuytul çifti ve vakıf üyeleri, sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve ardından emniyete götürüldü.
  • Operasyon kapsamında Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde çevik kuvvet ve özel harekat polisleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un ikametine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından şüphelilerin için işlemler başlatılırken, olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi.

KUYTUL ÇİFTİ EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYOR

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü. 

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Operasyonun gerçekleştiği Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kuytul’un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde, çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor. 

OKTAY SARAL, "SIRA SANA DA GELECEK" DEMİŞTİ

Süleymancılar'a yönelik operasyona tepki gösteren Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki göstermişti. Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

bu adam bunca yıl nasıl dolaşıp insanları kandırmaya devam etti .anlamıyorum

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıReşat GALİP:

keşke birkez dinleyip cvp yazsaydın

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Haber YorumlarıERTUĞRUL ERSOY:

Hükümeti destekliyor olsaydı tutuklanmazdı bu operasyonlar hükumete karşı olanlara yapılan operasyon

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Haber YorumlarıCAD 3D:

Öyle olsaydi seni niye almadilar? Bos yapma

yanıt4
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Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

sabahın güzel haberi.

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