Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un ikametine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından şüphelilerin için işlemler başlatılırken, olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi.

KUYTUL ÇİFTİ EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYOR

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Operasyonun gerçekleştiği Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kuytul’un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde, çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor.

OKTAY SARAL, "SIRA SANA DA GELECEK" DEMİŞTİ

Süleymancılar'a yönelik operasyona tepki gösteren Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki göstermişti. Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com