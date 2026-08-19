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Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı

Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı Haber Videosunu İzle
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı
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Adana’da Furkan Vakfı’na yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na getirilen Semra Kuytul’un kameralara zafer işareti yaptığı görüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

  • Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi; Kurucu Başkan Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan Semra Kuytul, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolü sırasında kameralara zafer işareti yaptı.
  • Sağlık kontrolü işlemlerinin ardından şüpheliler, ifade için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen Semra Kuytul'un zafer işareti yapması dikkat çekti.

ŞAFAK VAKTİ DEV OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı'na yönelik sabahın erken saatlerinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un ikamet ettiği evin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adreste yapılan detaylı aramaların ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Operasyon kapsamında vakfın çok sayıda üyesinin de emniyet güçlerince yakalandığı öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan Kuytul çifti ve vakıf mensupları, alınan geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada Semra Kuytul'un kameralara karşı zafer işareti yaptığı görüldü. Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, ifade işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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