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İmza atalı haftalar olmuştu! Lemina Galatasaray'dan ayrılıyor

İmza atalı haftalar olmuştu! Lemina Galatasaray'dan ayrılıyor
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Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina, Al-Shabab ile anlaşmaya vardı. Lemina, sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini geçtiğimiz ay yenilemişti.

Galatasaray ile olan sözleşmesini geride bıraktığımız ay yenilen Mario Lemina, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. 

AL-SHABAB İLE ANLAŞMAYA VARDI

Galatasaray orta sahasının kilit isimlerinden Mario Lemina, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Gabonlu tecrübeli futbolcunun Körfez ekibinin cazip teklifine evet demesinin ardından gözler kulüpler arasındaki pazarlıklara çevrildi.

KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Al-Shabab yönetimi, 31 yaşındaki yıldız orta saha ile el sıkışmasının hemen ardından Galatasaray yönetimi ile bonservis pazarlıklarına oturdu. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu bir seyirde ilerlediği kaydedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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