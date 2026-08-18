İmza atalı haftalar olmuştu! Lemina Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray ile olan sözleşmesini geride bıraktığımız ay yenilen Mario Lemina, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

AL-SHABAB İLE ANLAŞMAYA VARDI

Galatasaray orta sahasının kilit isimlerinden Mario Lemina, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Gabonlu tecrübeli futbolcunun Körfez ekibinin cazip teklifine evet demesinin ardından gözler kulüpler arasındaki pazarlıklara çevrildi.

KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Al-Shabab yönetimi, 31 yaşındaki yıldız orta saha ile el sıkışmasının hemen ardından Galatasaray yönetimi ile bonservis pazarlıklarına oturdu. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu bir seyirde ilerlediği kaydedildi.