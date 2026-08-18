Haberler

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırıya uğradı. Olay ilişkin bir açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirterek, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, İbni Sina Mahallesi 190007 Nolu Sokak'ta bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. İddiaya göre S.A.K. isimli bir şahıs, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Meriç, daha sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldü. 

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Saldırı sonrasında olay yerinde yaşananlar ve Meriç'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

VALİ ÇEBER: TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konuya ilişkin taptığı açıklamada saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirterek, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz" dedi.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıleventkacar1907@gmail.com:

geçmiş olsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan inci:

hakkı savunanların tarafında olun ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaner Önder:

Olayın neden kaynaklandığını bilelim tabiki haktan yana olacağız sebep.nedir acaba

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Bakan Gürlek'ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur

Bakan Gürlek'ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur...
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

Yeni transferini ''Aldık'' deyip duyurdu
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor