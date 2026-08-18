Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, İbni Sina Mahallesi 190007 Nolu Sokak'ta bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. İddiaya göre S.A.K. isimli bir şahıs, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Meriç, daha sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Saldırı sonrasında olay yerinde yaşananlar ve Meriç'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

VALİ ÇEBER: TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konuya ilişkin taptığı açıklamada saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirterek, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz" dedi.