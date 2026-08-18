Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara’da halka açık park alanında kaydedilen skandal görüntüler büyük tepki topladı. Şehit İsa Nazlım Parkı’nın alt tarafında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan uygunsuz anlar rahatsızlık yarattı.

VATANDAŞLAR POLİSE İHBAR ETTİ

Çevrede bulunan çocukların ve ailelerin de kullandığı alanda iki şahsın sergilediği davranışları gören vatandaşlar, duruma derhal müdahale edilmesini isteyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

KAMUSAL ALANDAKİ REZALETLERE BİR YENİSİ EKLENDİ

Hatırlanacağı üzere, son dönemde Türkiye’nin farklı illerinde de benzer şekilde kamuya açık alanlarda toplumsal ahlakı hiçe sayan görüntüler ortaya çıkmış ve kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu. Ankara'da yaşanan bu son olay, kamusal alanlardaki denetimlerin ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com