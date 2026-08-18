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Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar Haber Videosunu İzle
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
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Antalya'nın Belek beldesindeki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara yönelik ağır hakaret ve nefret söylemlerinde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan çirkin görüntüler büyük tepki topladı.

  • Antalya'nın Belek beldesinde bir halk plajında iki şahıs, tesettürlü kadınları izinsiz videoya çekerek ağır hakaret ve küfürler savurdu.
  • Görüntüleri kaydeden şahsın adının Emre Bozkurt olduğu, videonun Mustafa Bozkurt adlı sosyal medya hesabından paylaşıldığı öğrenildi.
  • Video sosyal medyada infiale yol açtı; vatandaşlar emniyet birimlerine çağrıda bulunarak adli makamların inceleme başlatmasını bekliyor.

Antalya'nın Belek beldesinde bir halk plajında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video kamuoyunda büyük tepki topladı. İki şahsın, plajdaki tesettürlü kadınları izinsiz şekilde kayda alarak ağır ifadeler ve küfürler savurduğu görüldü.

Mustafa Bozkurt isimli sosyal medya hesabından paylaşılan ve adının Emre Bozkurt olduğu öğrenilen şahsın kaydettiği görüntülerde, sahilde bulunan vatandaşlar hedef alındı. Kadınların giyim tercihlerine yönelik ağır ifadelerin kullanıldığı video, kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepkilerin odağı haline geldi.

"NİNJA GİBİ GEZİYORLAR" DİYEREK...

Görüntülerde kadınları gizlice videoya çeken şahsın; "Türbanlılar doluşmuş buraya Belek'te. Seyir zevki dediğin hiçbir şey kalmamış. 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş. Burası Antalya Belek mi, Arabistan mı? Türkiye ne hale gelmiş! Ninja gibi geziyorsun etrafta. Plaj lan burası sahil ya" şeklindeki ifadelerle vatandaşları açıkça hedef aldığı görüldü.

NEFRET SÖYLEMİ VE KÜFÜRLER SAVURDU

Çirkin söylemlerine devam eden şahıs, videonun ilerleyen dakikalarında tesettürlü vatandaşlara yönelik ağır hakaretlerini sürdürerek şu ifadeleri kullandı: "Adam denize girdi şalvarıyla. Kadın yani, kadın demeye bin şahit lazım. Yemin ederim midem havaya kalktı. Giremedim ya denize. Bu başörtülü mahlukatlar başka bir dünyadan mı gelmişler? Hani edep adap hiçbir şey yok. Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Gitsenize oğlum Arabistan'a. Gelmeyin buraya. Ülkede nefes alacak yer kalmadı. Buraya geliyoruz kafamızı dağıtmaya, başörtülü insanlar görüyoruz."

HAREKETE GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Sosyal medyada infiale yol açan, kişisel verilerin ihlali ve kamuoyunda nefret ile ayrımcılığı körükleyen görüntülere ilişkin vatandaşlar emniyet birimlerine çağrıda bulundu. Hakaret ve sözlü tacizde bulunan şahıslar hakkında adli makamların kısa sürede inceleme başlatması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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