Pakdemirli: 'Küresel belirsizlik emtia fiyatları kadar da gıda fiyatlarını arttırdı' - Haberler
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Pakdemirli: "Küresel belirsizlik emtia fiyatları kadar da gıda fiyatlarını arttırdı"

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MERSİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Mersin Sektör Buluşması Toplantısı"na katıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MERSİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Mersin Sektör Buluşması Toplantısı"na katıldı. (1)

Pakdemirli: Küresel belirsizlik emtia fiyatları kadar da gıda fiyatlarını arttırdı

Pakdemirli: Küresel belirsizlik emtia fiyatları kadar da gıda fiyatlarını arttırdı

Pakdemirli: Küresel belirsizlik emtia fiyatları kadar da gıda fiyatlarını arttırdı

Pakdemirli:
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakdemirli: 'Küresel belirsizlik emtia fiyatları kadar da gıda fiyatlarını arttırdı' - Haberler
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