Pakdemirli: "Küresel belirsizlik emtia fiyatları kadar da gıda fiyatlarını arttırdı"
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MERSİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Mersin Sektör Buluşması Toplantısı"na katıldı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MERSİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Mersin Sektör Buluşması Toplantısı"na katıldı. (1)