CUMHURİYETİMİZİN 98. YIL DÖNÜMÜ ŞIRNAK'TA COŞKUYLA KUTLANDI

ŞIRNAK (Habermetre) - Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. Yıl Dönümü, Şırnak İlimizde coşkuyla kutlandı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tebrikat Töreninin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Spor Salonunda kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Pehlivan, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Kuruluşunun 98. Yıl Dönümünü gururla, onurla, şerefle idrak ettiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun.

Kıymetli hazirun, sevgili gençler, kıymetli Şırnaklı hemşehrilerimiz,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılına erişmiş durumundayız. 2023 yılında cumhuriyetimizin yüzüncü yılını hep birlikte kutlayacağız ve inşallah gelecek nesiller, daha nice yüz yıllar, cumhuriyetimizin yıldönümlerini birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacaklar. Bu günler vesilesiyle yaklaşık bir asır önce ecdadımızın verdiği mücadeleleri hatırlıyoruz. Mehmetçiğimizin Allah Allah nidaları adeta kulaklarımızda çınlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. ' deyişini şu anda hep birlikte duyar gibiyiz.

Bir millet ki, bir memleket ki, bir medeniyet ki asırlara hükmetmiş. Anadolu'yu bin yıldır yurt edinmiş. Üç kıtaya nam salmış. Üç kıtada varlığını ortaya koymuş. Böyle bir milleti, böyle bir devleti uçurumun kenarına itmeye çalıştılar. Şer odakları bu topraklardan bizi sürmek istediler. Ama başaramadılar. Çünkü bu topraklar zorlu, bu topraklar çetin, bu topraklar meşakkatli; ama bu topraklar aynı zamanda dualı, aynı zamanda kutsal, aynı zamanda bereketli. Neden? Çünkü bu toprakların her bir karışı şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin kanlarıyla sulanmış durumda.

Anadolu'ya geldiğimiz günlerden o günlere kadar nice bulutlu günler, karabulutların etrafımızı sardığı günler yaşamışken bunun üzerine Kurtuluş Savaşı yıllarında yine bu karabulutları üzerimizde dolaştırma gayreti içerisinde olanlara karşı Anadolu'muzun, yurdumuzun kahraman evlatları, kahraman ecdadımız dik bir duruş sergiledi. Ecdadımız topyekün bir şekilde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla Milli Şairimizin ifade ettiği gibi:

'Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

"Medeniyet! " dediğin tek dişi kalmış canavar? ' diyerek Allah Allah nidalarıyla düşmanın üzerine yürüdü. İstiklal ve istikbal mücadelesi verdi ve nihayetinde Allah'ın izniyle, kahramanlarımızın gayretiyle Kurtuluş Savaşı kazanıldı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edildi.

Yüzyıl önce devletimize, milletimize yaşatılmak istenen neydi ise veya bunu kimler yapıyordu ise, bu fitne tohumlarını kimler aramıza ekmek istiyordu ise 15 Temmuz'da da aynı zihniyet devredeydi. Kırk yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütlerini harekete geçiren de aynı zihniyet, aynı bölücü anlayıştır. Ama başaramadılar, Allah'ın izniyle bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü biz millet olarak gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Millet olarak gücümüzü beraberliğimizden alıyoruz. Millet olarak gücümüzü şanlı tarihimizden alıyoruz. Gücümüzü millet olarak milli ve manevi değerlerimizden alıyoruz. Gücümüzü millet olarak inancımızdan alıyoruz, köklerimizden alıyoruz. Bu böyle olduğu müddetçe inşallah hiçbir şer odağı, hiçbir fitne tohumu, fitne odağı bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır, aramıza sızamayacaktır. Bir yandan bilek gücüyle, bir yandan zihin gücüyle mücadele ederek geçmişte olduğu gibi inşallah dünyada varlığımızı bugün de gelecekte de çok daha etkin bir şekilde hissettireceğiz. Bunun için çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanıp çok çalışacak, her alanda üretmeye devam edeceğiz.

Burada bulunan siz kıymetli katılımcıların ve sizlerin şahsında bütün Şırnaklı hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, aziz gazilerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. "

Konuşmaların ardından program, Vali Pehlivan ve il protokolünün de ellerinde bayraklarla eşlik ettiği Ay Yıldızlı Bayrağım şarkısının söylenmesi, öğrencilerin kahramanlık şiirleri okuması, piyes, halk oyunları, jimnastik gösterilerinin sergilenmesi ve Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından icra edilen müzik dinletisi ile devam etti.

Çeşitli kategorilerde dereceye giren öğrencilere Vali Pehlivan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Acartürk ve Belediye Başkan V. Kurt tarafından ödüllerin takdim edildiği program, tören geçişinin ardından sona erdi.

Programa Vali Pehlivan ile birlikte Garnizon Komutanı Tümgeneral Acartürk, Belediye Başkan V. Kurt, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Cumhuriyet Başsavcı V. Selim Kuş, Adalet Komisyonu Başkan V. Enes Ayaz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcıları Ali Erdoğan, Mehmet Emre Canpolat ve Murat Ekinci, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız katıldı.

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