"Başkanlarımız İzmir'in hizmetindedir"

KARABAĞLAR, İZMİR (Habermetre) - İzmir Karabağlar'da mobilyacı esnafıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi tarafından yapılacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin temelini attı. Kılıçdaroğlu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ilçe başkanlarımıza hepsi İzmirliye hizmet ediyor. Hepinizin önünde onlara teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımız elinden gelen çabayı gösteriyorlar. İzmirlinin hizmetindeler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı Karabağlar'da başladı. Karabağlar esnafı ile buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi iş birliğiyle Uzundere'de yapımına başlanan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin temelini attı ve Karabağlar'da yapılan projelerin toplu açılışını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karabağlar programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Parti Meclis Üyeleri Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ev sahibi Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve ilçe belediye başkanları, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP ilçe başkanları, oda, borsa, esnaf derneği başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Mobilyacı esnafıyla buluşma

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ilk olarak Karabağlar Belediyesi'nin mobilyacı esnafına kazandırdığı Mobilya Atölyesi'nin açılışını yaptı. Türkiye'nin giderek ağırlaşan ekonomik darboğazında zor günler geçiren mobilyacı esnafı, piyasa koşullarının zorluğu, pandemi sürecinde esnafın almış olduğu yaralar, kalifiye eleman eksikliği gibi sorunlarını lidere aktardı.

Sorunlar Esnaf Bakanlığıyla çözülecek

Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, "Esnafı orta direk olarak tanımlarız. Esnaf devletin orta direğidir. Esnaf devlete yük olmaz, vergi verir. Esnaf dünyanın bütün ülkelerinde korunur. Bizim anayasamızda da esnafın korunmasıyla ilgili teşvik edilmesiyle ilgili bir madde var. Yani size teşviki verecek siyasal iktidar gücünü anayasadan almaktadır. Pek çok sorunla karşılıyorsunuz ama sizin devlette doğru dürüst bir muhatabınız yok. Bunun yolu da Esnaf Bakanlığı'dır. Neden Esnaf Bakanlığı kurulmaz anlamam. Şikayet ediyorsunuz; şikayet bütün bakanlıklar arasında parçalanıyor, ana noktaya ulaşmıyor. Ana noktaya ulaşması için bir siyasi sorumluluğun olması lazım. Siyasi sorumlu da Bakanlar Kurulu'nda sorunları söylemesi lazım ki çözüme kavuşsun. Bunu birlikte yapacağız. Bunu yaptığımız takdirde esnafın sorunu kalmayacak" diye konuştu.

"Bütün belediye başkanlarımız hizmetinizdedir"

Pandemi döneminde esnafın yaşadığı sorunlara değinen Kılıçdaroğlu, "Pandemi döneminde büyük sıkıntılar çektiniz biliyorum. Elbette bir sıkıntı çektik ama bir sıkıntı çekiyorsak bu mali yükü eşit paylaşalım. Esnaf gerçekten ezildi. En büyük haksızlığı yaşadığınız dönem bu dönem oldu. Zamanı gelince çözülecek. Az kaldı. Aldığınız kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Zaten bitmiş esnaf, bir de faiz mi alacağız? Esnafın ayağa kalkması lazım. Esnaf ayağa kalktığı zaman ülke ayağa kalkar. Esnafa değer vermemiz lazım. Esnafın gelir elde etmesi lazım. Herkesin kazanacağı ortamı yaratmak planlamayla olur. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorunları çözeceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere herkese nefes aldıracağız. Bütün belediye başkanlarımız sizlerin hizmetinizdedir. Sizin sorunlarınızı çözmek bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

"Mobilya sektörünün sorunlarını birlikte çözeceğiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Yeni bir tesisi Karabağlar'a kazandırmaktan son derece mutluyuz. Karabağlar mobilya sektörünün İzmir'deki başkenti. Bizim yerel yönetim olarak buna ilgisiz kalmamız düşünülemezdi. Göreve geldiğimiz günden beri sektörle sürekli istişare içindeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Karabağlar'da mobilya sektörünün sorunlarına hep birlikte çare bulmak için uğraşıyoruz. Bu tesis de bu sorunlara eğitim kurumu olarak destek verecek" şeklinde konuştu.

Esnaf pozitif ayrımcılığı çoktan hak etti

Esnaf adına konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, "Esnaf teşkilatı olarak bütün dünyada ezberleri bozan pandemiyle karşılaştık. Bütün dünyanın dengesi bozuldu. Bir topluma bir sıkıntı gelebilir ama o sıkıntı o ülkede bulunan herkes tarafından eşit şekilde paylaşılmalıydı. Ama bunun bütün yükü bizim omuzlarımızda. Bu sürecin bütün sorumlusu bizmişiz gibi cezalandırıldık. Yapılan uygulamaların eşitlik prensibine uymadığından dolayı şikayetçiyiz. Esnaf teşkilatı pozitif ayırımcılığı çoktan halk etti. Esnaf teşkilatına bakış açınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, il başkanım ve milletvekillerimiz hep yanımızda oldu. Tunç başkanıma götürdüğüm her talepte bizlerin yanında oldu. Size de mecliste vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Esnaf teşkilatını ayakta tutarsak bu şehrin ışıkları sönmez" dedi.

"Başkanlar harcadığı her kuruşun hesabını veriyor"

Mobilya Atölyesi'nin açılışının ardından Uzundere'de yapılacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin temel atma törenine geçildi. Temel atma töreninde konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız sizlere hizmet için ellerinden geleni yapıyorlar. Engelleniyorlar biliyorum. Ama onlara şunu söyledim; sakın şikayet etmeyeceksiniz. İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızdan ilçe başkanlarımıza hepsi İzmirliye hizmet ediyor. Hepinizin önünde onlara teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımız elinden gelen çabayı gösteriyorlar. İzmirlinin hizmetindeler. Bir şeye dikkat ettiniz mi? Her bir yapı görselinin altında kaça mal olduğu yazıyor. Dolayısıyla harcanan her kuruşun hesabını millete veriyorlar. Bizim temel hedefimiz de bu. Sizin paranızı kamu harcar, ama aynı şekilde millete hesap vermesi gerekir. Bu çerçevede arkadaşlarımız görev yapıyorlar. 'Az kaldı' dedim. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Her sorunu inanç ve kararlılıkla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

62 milyon liralık katkı

Temel atma töreninde kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " Bugün temelini attığımız Atatürk Gençlik ve Spor Merkezimiz, Karabağlar ilçemizde sporun ve gençliğin kalbi olacak. Gençlerimiz burada arzu ettikleri etkinlik ve eğitimlere katılacak. Dilerse çalışacak, dilerse dinlenecek. Türkiye'nin özgür ruhlu gençleri, Karabağlar'da, bugün temelini attığımız bu merkezde yetişecek. Karabağlar Belediyesi ile birlikte yaptığımız bu yeni yatırım, 31 bin 280 metrekare alan üzerine kuruluyor. Projenin sözleşme bedelinin yüzde 70'i olan 62 milyon lira, İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Karabağlar Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi kapsamında 3 bin seyirci kapasiteli stat, yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor alanları, kapalı spor salonları ve dokuz bin metrekarelik yeşil alan yer alacak. Tesisimiz futbol, basketbol, voleybol, güreş, judo ve daha birçok branşa hizmet verecek. Engelli vatandaşlarımızın erişimine en uygun şekilde tasarlanan tesisin yapımını iki yılda tamamlayacağız" diye konuştu.

Gençlerin yurt sorunu çözülecek

Konuşmasında gençlere seslenen Soyer, "Gelecek sizin. İzmir sizin şehriniz. Bu ülke, sizin yurdunuz. Şehrimizin de, ülkemizin de, dünyamızın da sizlerin bize emaneti olduğunun farkındayım. Bizim bugün aldığımız kararların, sizin yarınınız olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle her bir adımımı atarken can kulağıyla sizi dinliyorum. Fikir ve beklentilerinizden ilham alıyorum. Temelini attığımız bu merkezde çok kısa sürede binlerce gencin yurt ihtiyacını karşılamış olmamız da bu iradenin bir sonucu. Türkiye ve dünya, zor günlerden geçiyor. Bir tarafta küresel iklim krizi, diğer tarafta ülkemizi kasıp kavuran ekonomik kriz. Tüm bunların nedeni bu toprakların ve dünyanın bizi artık taşımıyor olması değil. Birilerinin haramilik yapması. Hak ettiğinden çok daha fazlasını başkasının hakkından çalması. Görünüyor ki, bu kaskatı adaletsizliğin karşısında yan yana durmak, artık yeterli değil. Ülkemizin bu zor günlerinde. Bir horon gibi omuz omuza geleceğiz. Halay gibi birbirimize kenetleneceğiz. ve bir zeybek gibi direneceğiz. Sonunda başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Başka bir dünyayı beraber kuracağız. Ben İzmirli gençlerin gözlerinde bu ışığı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Karabağlar'ın en büyük sorunu kentsel dönüşüm

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "Karabağlar için önemli bir gün. Karabağlar'da ilk işimiz kentimizi yeniden planlamak oldu. Karabağlar şu an yapılan planlamalarla 2040, 2050'li yıllara hazır hale geldi. Bu anlamda çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. En küçük proje de en büyük proje de bizim için önemli. Bütün bu projeler hedeflediğimiz modern Karabağlar'a ulaştıracak. Ortak akılla Karabağlar'a yakışır projeleri hayata geçiriyoruz. Dar gelirli insanlarımızın yoğun olduğu bir ilçeyiz. Mütevazi bütçemizle onların yanında olmaya çalışıyoruz. Eğitime katkı sağlıyoruz. Bu Milli Eğitimin işi demeden okullara destek veriyoruz. Semt merkezlerimizle kadınların yanında olmaya çalışıyoruz. 58 mahallemizde de semt merkezlerimizi açacağız. Sosyal yardım kartlarıyla ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Karabağlar'ın en önemli sorunu ise kentsel dönüşüm. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü Karabağlar'da biz hep şunu söyledik. Bu 6306 sayılı yasa değişsin. İki ayrı yasayla kentsel dönüşüm sürdürülüyor. Bu yasalar arasında uyum yok. Bu yasaların odak noktasında yerel yönetimler olsun istiyoruz. İnşallah bu da Genel Başkanımıza nasip olur, kentsel dönüşümün önünü açar" diye konuştu.

Karabağlar'ın spor tesisi ihtiyacını karşılayacak

Uzundere'de yapımına başlanan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi, ayrıntısıyla modern, donanımlı ve dünya standartlarında bir tesis olacak. Toplamda 31 bin 280 metrekare alan üzerine inşa edilecek merkez içerisinde, kapalı voleybol ve basketbol sahaları, tenis kortu. 3 bin kişi kapasiteli tribüne sahip futbol sahası, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve kafeterya yapılacak. Jimnastik ve savunma sporları yapma imkanı da sunacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde ayrıca 9 bin metrekare yeşil alan yer alacak. 165 araçlık otoparka sahip spor kompleksi içerisinde çeşitli ihtiyaçlara cevap verecek ek hizmet binaları inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karabağlar'ın spor tesisi ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış olacak. Tesis, yaklaşık 90 milyon liralık yatırımla tamamlanacak.

Bir temel atma, 6 açılış

Kılıçdaroğlu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin temel atma töreninde Karabağlar'da yapımı tamamlanan Mobilya Akademisi, Kibar Pazar Yeri Belediye Hizmet Kompleksi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Özdemir Sabancı Parkı, Limontepe Masal Evi ile Nasrettin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi yatırımlarının da toplu açılışını yaptı.

