Yarın okullar tatil mi, 29 Aralık Pazartesi okul yok mu (KAR TATİLİ)?

29 Aralık tarihine ilişkin okul tatili araştırmaları hız kazanırken, gözler valilikler ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımlar ve spekülatif başlıklar bilgi kirliliğine yol açarken, milyonlarca kişi net ve doğru bilgi için yetkili kurumlardan gelecek resmi duyuruları bekliyor. Peki, yarın ders zili çalacak mı, yoksa Pazartesi günü eğitime ara mı verilecek?

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen kar yağışları için dikkatli olunması istendi. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından giriş yapacak kar yağışlarının, ilerleyen saatlerde şiddetini artıracağı öngörülüyor. Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğu kesimleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette kar yağışı beklenirken; Mardin, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, buzlanma, don, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde çığ riskine karşı uyarıda bulundu.

BATI KARADENİZ İÇİN YOĞUN KAR ALARMI

Batı Karadeniz'de ise kar yağışının Pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Kıyı kesimlerde yağmurla başlayacak olan yağışların, zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği belirtiliyor. Kar yağışının Pazartesi akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

FIRTINA BİRÇOK BÖLGEYİ ETKİLEYECEK

Batı Karadeniz'de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarın, Pazartesi gecesinden itibaren fırtına seviyesine çıkması bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer çok kuvvetli fırtına seviyelerine ulaşabileceği tahmin edilirken, Salı günü itibarıyla etkisini yavaş yavaş kaybedeceği bildirildi.

Doğu Karadeniz'de de benzer şekilde rüzgarın şiddetini artıracağı ve Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın Salı günü öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de devam eden kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra zayıflaması beklenirken, Batı Akdeniz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına etkili olacak. Doğu Akdeniz'in batı kesimlerinde ise Pazartesi sabahından itibaren fırtına bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Bazı illerde valilikler tarafından eğitime ara verildiğine dair açıklamalar yapılmaya başlandı. Ancak tatil kararlarının il bazında, yağışın şiddeti ve hava koşullarına göre değişiklik göstereceği belirtiliyor. Resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

İşte tatil olan iller:

Zonguldak

Karabük

Düzce