Haberler

Trabzonspor 11'i! İstanbulspor Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK İstanbulspor TS maç kadrosu ilk 11!

Trabzonspor 11'i! İstanbulspor Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK İstanbulspor TS maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kritik randevu! İstanbulspor ile Trabzonspor, tur mücadelesi için yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal detaylarını araştırırken bir yandan da "Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Bordo-mavili ekibin İstanbulspor karşısındaki maç kadrosu ve sahaya çıkacak başlangıç kadrosuna dair tüm sıcak gelişmeler, A Spor canlı yayını ve dijital platformlar üzerinden futbolseverlerle b

Kupa heyecanı başlıyor! İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası öncesinde taraftarların gözü kulağı teknik direktörlerin tercihlerine çevrildi. Müsabakanın başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri netleşirken, İstanbulspor ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leri de şekillenmeye başladı. ZTK mücadelesinde sahaya çıkacak olan resmi kadrolar, maçın başlamasına kısa bir süre kala kamuoyu ile paylaşılacak. Dev maçın kadro detayları ve canlı yayın bilgileri haberimizde.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesiyle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşma, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü (Bugün) saat 18:00'de başlayacak. Dev randevu, kupanın resmi yayıncısı A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor 11'i! İstanbulspor Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK İstanbulspor TS maç kadrosu ilk 11!

A SPOR CANLI İZLEME: GÜNCEL FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlar üzerinden kesintisiz takip etmek isteyenler için A Spor kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 88. Kanal

D-Smart: 80. Kanal

Tivibu: 81. Kanal (veya 381)

Turkcell TV+: 74. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Vodafone TV: 71. Kanal

Uydu Ayarları: Türksat 4A (Frekans: 12053 MHz, Sembol: 27500, Polarizasyon: Yatay - H)

Trabzonspor 11'i! İstanbulspor Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK İstanbulspor TS maç kadrosu ilk 11!

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MÜSABAKASI NEREDE OYNANACAK?

Kupa yolunda büyük önem taşıyan bu zorlu maç, İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Burak Demirkıran'ın yöneteceği mücadelede her iki takım da gruptan çıkma yolunda avantaj arayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU VE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

İstanbulspor Trabzonspor ilk 11'ler:

Trabzonspor 11'i! İstanbulspor Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK İstanbulspor TS maç kadrosu ilk 11!

Trabzonspor 11'i! İstanbulspor Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK İstanbulspor TS maç kadrosu ilk 11!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim