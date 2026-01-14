Trabzonspor 11'i! İstanbulspor Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK İstanbulspor TS maç kadrosu ilk 11!

Kupa heyecanı başlıyor! İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası öncesinde taraftarların gözü kulağı teknik direktörlerin tercihlerine çevrildi. Müsabakanın başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri netleşirken, İstanbulspor ve Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'leri de şekillenmeye başladı. ZTK mücadelesinde sahaya çıkacak olan resmi kadrolar, maçın başlamasına kısa bir süre kala kamuoyu ile paylaşılacak. Dev maçın kadro detayları ve canlı yayın bilgileri haberimizde.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesiyle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşma, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü (Bugün) saat 18:00'de başlayacak. Dev randevu, kupanın resmi yayıncısı A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

A SPOR CANLI İZLEME: GÜNCEL FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlar üzerinden kesintisiz takip etmek isteyenler için A Spor kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 88. Kanal

D-Smart: 80. Kanal

Tivibu: 81. Kanal (veya 381)

Turkcell TV+: 74. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Vodafone TV: 71. Kanal

Uydu Ayarları: Türksat 4A (Frekans: 12053 MHz, Sembol: 27500, Polarizasyon: Yatay - H)

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MÜSABAKASI NEREDE OYNANACAK?

Kupa yolunda büyük önem taşıyan bu zorlu maç, İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Burak Demirkıran'ın yöneteceği mücadelede her iki takım da gruptan çıkma yolunda avantaj arayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU VE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

İstanbulspor Trabzonspor ilk 11'ler: