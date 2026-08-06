Altın ve gümüş için çılgın senaryo

Küresel piyasalarda gözler altına çevrilmişken, gümüş son bir yılda sergilediği performansla getiri yarışında altını geride bıraktı. Üst üste altı yıldır süren arz açığı ve sanayiden gelen güçlü talep gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, Wall Street’in dev bankaları yeni tahminlerini açıkladı.

GÜMÜŞ YILLIK GETİRİDE ALTINA FARK ATTI

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) verilerine göre gümüş, son bir yıllık süreçte yüzde 62,74 değer kazanarak altının yüzde 26,15'lik yıllık getirisini açık ara geride bıraktı. Gümüşün ons fiyatı 61-62 dolar seviyelerinde işlem görürken, altının ons fiyatı 4.200-4.300 dolar bandında seyrediyor. Altın-gümüş oranı ise 68,47 seviyesine gerilemiş durumda. Yapay zeka, elektrikli araçlar, güneş panelleri ve veri merkezleri gibi alanlardaki kritik rolü, gümüşün fiziki talebini her geçen gün artırıyor.

DERİNLEŞEN ARZ AÇIĞI VE ÇİN TALEBİ

2026 Dünya Gümüş Araştırması'na göre küresel piyasada bu yıl 46,3 milyon ons arz açığı öngörülüyor. 2021'den bu yana biriken toplam arz açığı 762 milyon onsa ulaştı. Gümüşün çoğunlukla yan ürün olarak çıkarılması, üretimin artan talebe hızlı yanıt vermesini engelliyor.

Öte yandan Çin, 2026'nın başında 1.626 tonluk çeyreklik ithalatla rekor kırarken; Hindistan'da ithalat vergisinin yüzde 15'e çıkarılması sevkiyatları yavaşlatan bir unsur olarak öne çıkıyor.

6 DEV BANKADAN GÜMÜŞ İÇİN TAHMİNLER

Wall Street'in önde gelen 6 finans devi, piyasadaki yapısal değişimler doğrultusunda gümüş tahminlerini revize etti:

Goldman Sachs: 85 – 100 Dolar

Bank of America: 86 Dolar (Yıl ortalaması)

HSBC: 75 Dolar (Ortalama)

UBS: 70 Dolar

Commerzbank: 67 Dolar

JPMorgan: 60 – 65 Dolar

ALTIN 7 HAFTANIN ZİRVESİNDE: GRAM ALTIN 6.500 TL'Yİ AŞTI

Gümüşteki yükseliş dalgasına ons altın da eşlik ediyor. Küresel piyasalarda yükselişini dördüncü güne taşıyan spot altının ons fiyatı 4.285,84 dolara çıkarken, iç piyasada gram altın 6.500 TL seviyesinin üzerini test etti.

Yükselişi destekleyen temel unsurlar:

ABD Dolarındaki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki gerileme,

Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği beklentisiyle düşen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini yumuşatması,

Faiz getirisi olmayan altına yönelimin artması.

ALTINDA 5 BİN DOLAR SENARYOSU VE FED BEKLENTİLERİ

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, Orta Doğu'daki diplomatik adımların faiz artış beklentilerini zayıflattığını belirtti. Sycamore, ons altının 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalması halinde 5.000 dolar seviyesine doğru yeni bir rally başlatabileceğini ifade etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 67'den yüzde 55'e gerilerken, açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması durumunda değerli metallerdeki yükseliş trendinin güçleneceği öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com