TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla yeniden gündeme geldi. Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı yapım, gerilim ve aşk temalarını bir araya getiren sahneleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde geçen dizi, duygusal derinliği ve etkileyici görselliğiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi amaçlıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 11. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esme ile Adil'in bebeklerinin olduğunu öğrenen Eleni, Esme'nin bütün bu yükü tek başına taşımasına çok üzülür ve Esme'ye Adil'le paylaşması için baskı yapar. Ama Esme kabul etmez. Adil ise içi parçalansa da Eleni'nin gitme kararına saygı duyar ama ondan Furtunaların ona yaşattıklarının hesabını sormak için zaman ister. Eleni sadece bir gün verir, ertesi gün gidecektir. Adil harekete geçer. Esme'nin babasının Esme'yi atmaya çalışırken uçurumdan düştüğünü öğrenince, Esme'nin de hesabını sorar. Hicran'ı o uçurumun kenarına götürür ve Şerif'in Eleni'yi öldürmeye çalıştığını Şirin Furtuna'nın duymasını sağlar. Kan hakkı olarak da Şirin'den üç ağır bedel ister: Çay fabrikasının arazisi, Furtuna Konağı ve tüm Furtuna Ailesi'nin Çakır'la Akça'nın evleneceği Koçari düğününde hazır bulunması…

Esme herkesi şok ederek Şerif'i boşayacağını açıklayıp Furtuna Konağı'nı terk eder. Hiç ummadığı bu boşanma kararı, Adil'i fena sarsar. Şerif, Esme'ye iki gün süre vererek dönmezse kan akacağını söyler. Esme Şerif'in tehdidine boyun eğmemekte kararlıdır ama bu karar, büyük bir savaşın başlamasına yol açacaktır. Öte yanda, Şirin Furtuna ise bu savaşı bitirmek için iki aile arasında evlilik yapmayı teklif eder ve Fadime'yi ister.

Oruç Sevcan'la nikah günü alır ve Sevcan, Eleni'yi düğünlerine davet eder. Aşktan yana büyük bir darbe alan Eleni, tüm gücünü Esme ile Adil'in aşkına adar. İkisini birbirlerine yaklaştırmak için her şeyi yapar. Restoranlarda ikisi yalnız kalsın diye planlar yapmaktan tut da Esme'yi Koçari konağına getirip horon öğrenmeye kadar…

Birlikte yaşadıkları ve Adil'in düğünde açıklayacakları, üçünün arasındaki bağın daha da çok güçlenmesine sebep olur. Ama Eleni, Esme'nin acısına bir türlü çare bulamayınca, uçağa binmek üzereyken Adil'e Esme'nin toprağa gömdüğü büyük sırrı açıklar: Toprakta yatan sır, Adil ve Esme'nin kızı Aleyna'dır. Adil bu gerçekle yıkılırken, Eleni ardında büyüyen bir fırtına bırakır. Eleni'den helallik almayı başaramayan Oruç ise Eleni'nin gidişini uzaktan, yapayalnız ve çaresizce izleyerek kahrolur.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, tamamen kurmaca bir hikâyeden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Gerçek olaylara dayanmayan yapım, özgün senaryosuyla izleyicilere farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi güçlü projelerde olduğu gibi, bu dizide de Karadeniz'in sert doğasını ve insan ilişkilerinin duygusal yönünü ustalıkla harmanlıyor.

Her ne kadar gerçek bir hikâyeye dayanmasa da karakterlerin yaşadığı çatışmalar, iç hesaplaşmalar ve aile bağları; izleyicilere hayatın içinden, tanıdık duygular sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçeklik hissi yüksek bir duygusal kurgu olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 11. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dizinin tüm bölümleri ve yeni yayınlanan fragmanları TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, "Taşacak Bu Deniz"in 11. bölümünü tek parça ve yüksek çözünürlük kalitesiyle buradan takip edebiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz"in çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Dizi ekibi özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde kamera karşısına geçiyor.

Bölgenin sisli dağları, hırçın dalgaları ve yemyeşil doğası, dizinin atmosferine hem romantik hem de dramatik bir derinlik katıyor. Gerçek mekânlarda yapılan çekimler sayesinde izleyiciler, kendilerini adeta karakterlerle birlikte Karadeniz'in kalbinde hissediyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan "Taşacak Bu Deniz", geniş bir oyuncu kadrosuna sahip.

Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. İkilinin güçlü uyumu, dizinin dramatik yapısına derinlik kazandırıyor.

Kadroda ayrıca şu isimler bulunuyor:

Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak).

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde, yıllardır süregelen iki düşman ailenin hikâyesini anlatıyor.

Merkezinde Adil ve Esme karakterlerinin yer aldığı dizi, geçmişle hesaplaşma, bastırılmış duygular ve imkânsız bir aşk etrafında şekilleniyor.

Aileler arasındaki kin, zamanla bir intikam savaşına dönüşürken; nefretle sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde izleyiciye farklı bir gerilim sunuyor.

Karadeniz'in sert doğasıyla paralel ilerleyen bu hikâye, hem doğal güzellikleriyle büyüleyen hem de insan ruhunun karmaşıklığını yansıtan sahneleriyle öne çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, senaryoda Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzası bulunuyor.

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın performansları, dizinin duygusal gücünü zirveye taşıyor.