Suudi Arabistan SON DAKİKA! Yemen-Suudi Arabistan'da neler oluyor?

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Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeniden gündeme gelirken, bölgede yaşanan son gelişmeler Türkiye ve Pakistan'ı da yakından ilgilendiren bir süreci başlattı. Üç ülke arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kritik bir toplantı kararı alındı. Peki, Yemen-Suudi Arabistan'da neler oluyor? Detaylar...

SUUDİ ARABİSTAN SON DAKİKA!

Orta Doğu'da Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından yeni bir aşamaya taşındı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Toplantının tarihi henüz açıklanmazken, görüşmede Riyad'a sağlanabilecek desteğin ele alınacağı bildirildi.

YEMEN-SUUDİ ARABİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları son günlerde yoğunlaşırken, Riyad yönetimi hava savunma sistemlerinin çok sayıda füze saldırısını önlediğini açıkladı. 24 Eylül'de Suudi Arabistan, Yemen'den Taif ve Yanbu yönüne fırlatılan 6 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin saldırılarının sürmesi halinde yeni adımlar atılacağı mesajını verdi.

Saldırıların ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın askeri komuta kademesini bir araya getirecek acil toplantı gündeme geldi. Suudi Arabistan'ın resmi açıklamasına göre toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'a verilebilecek desteğin kapsamı görüşülecek. Ancak söz konusu desteğin askeri birlik, hava savunma unsuru, istihbarat, lojistik veya başka bir kapasite şeklinde olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

NEW YORK'TAKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KARAR ÇIKTI

Acil toplantı kararı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının New York'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın perşembe günü yaptığı görüşmede, üç ülkenin askeri komuta kademesinin bir araya gelmesine yönelik hazırlıkların ele alındığı bildirildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, genelkurmay başkanlarının Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'a verilebilecek desteği görüşeceği belirtildi.

Toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Bununla birlikte mevcut açıklamalarda, görüşmenin temel gündeminin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar karşısında anlaşma kapsamında sağlanabilecek desteğin değerlendirilmesi olacağı belirtildi.

6 BALİSTİK FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

Gerilimin yükseldiği süreçte Suudi Arabistan, 24 Eylül'de Yemen'den Taif ve Yanbu yönüne fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, saldırı girişimlerinin önlendiğini bildirdi.

Aynı gün Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "hassas" olarak nitelendirdikleri bir hedef ile Yanbu'daki Saudi Aramco tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenlediklerini öne sürdü. Bu iddialar, Suudi Arabistan'ın 6 balistik füzenin önlendiğine ilişkin açıklamasından sonra geldi.

19 Eylül'de de Suudi Arabistan, Husilerin başkent Riyad'a balistik füze fırlattığını açıklamış, füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ve can kaybı yaşanmadığını bildirmişti. Husiler aynı dönemde Suudi petrol altyapısının da hedef alındığını öne sürmüş, söz konusu iddiaların bir bölümü bağımsız kaynaklarca doğrulanmamıştı.

MEKKE ANLAŞMASI İLK BÜYÜK SINAVIYLA KARŞI KARŞIYA

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülke arasındaki ortak güvenlik ve savunma mekanizmasının temelini oluşturuyor. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı.

Anlaşmanın ortak savunmaya ilişkin maddesinde, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış saldırı kabul edileceği belirtildi. Anlaşmayla birlikte savunma iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi de öngörüldü.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantısının gündeme gelmesi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin süreci doğrudan gündeme taşıdı. Indian Express'te yayımlanan bir analizde de Husi saldırılarının anlaşmanın uygulanabilirliği açısından bir sınama oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı. Bu değerlendirme söz konusu yayın kuruluşuna ait bir analizdir; üç ülkenin resmi açıklaması değildir.

FİDAN: ASKERİ İHTİYAÇLARI KARŞILAMADA SIKINTIMIZ OLMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye'nin yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, anlaşma kapsamında ülkelerin birbirlerine karşı "müttefiklik sorumluluğu" bulunduğunu belirterek Türkiye'nin imzaladığı anlaşmanın arkasında olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın özellikle bazı teknik alanlarda askeri ihtiyaçlarının bulunabileceğini belirten Fidan, "Bunu da karşılama yönünde bir sıkıntımız olmaz" dedi. Reuters da Fidan'ın açıklamalarında Türkiye'nin anlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan'ın teknik askeri ihtiyaçlarına destek verebileceğinin ifade edildiğini aktardı.

Fidan ayrıca anlaşmanın kurumsallaşma sürecinde önemli mesafe alındığını, sekretarya ve buna bağlı askeri karargâhın oluşturulmasına ilişkin teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

İSTANBUL'DA İLK ADIM ATILMIŞTI

Üç ülke arasındaki savunma mekanizmasının altyapısına ilişkin ilk adımlardan biri 31 Ağustos'ta İstanbul'da atıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Suudi Arabistan'da kalıcı bir sekretarya oluşturulması ve ülkeler arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Türk Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında komuta yeri ve saha tatbikatlarıyla başlanmasının, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemleri kapsayan ortak tatbikatlara geçilmesinin planlandığı belirtilmişti.

HUSİLERDEN TÜRKİYE VE PAKİSTAN'A DA UYARI

Gerilimin Türkiye açısından dikkat çeken diğer başlıklarından biri de Husilerden gelen açıklamalar oldu.

Husi yönetiminin üst düzey isimlerinden Muhammed el-Buhayti, Türkiye veya Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri destek vermesi durumunda buna karşılık verileceği yönünde açıklamalarda bulundu. El-Buhayti, iki ülkeye müdahil olmama çağrısı yaptı.

Söz konusu açıklama Husi tarafının pozisyonunu yansıtıyor. Türkiye veya Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker göndereceğine ilişkin resmi bir karar ise açıklanmış değil.

GÖZLER GENELKURMAY BAŞKANLARININ TOPLANTISINDA

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek genelkurmay başkanları toplantısının tarihi henüz açıklanmadı. Üç ülkenin açıklamasında, Suudi Arabistan'a sağlanabilecek desteğin niteliğine ilişkin de ayrıntı verilmedi.

Mevcut durumda Türkiye veya Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker göndereceğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Gündemdeki toplantının, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'a hangi alanlarda destek sağlanabileceğinin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı bildiriliyor.

Böylece Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından gözler, üç ülkenin askeri komuta kademesinin yapacağı toplantıya çevrildi. Toplantıda alınacak kararlar, Ağustos ayında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında izlenecek sürecin belirlenmesinde etkili olacak.