Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki! Burhanettin Duran: Hadsiz ve alçak

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerinin ardından Burhanettin Duran açıklama yaptı. Duran, Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

DURAN'DAN NETANYAHU'YA YANIT

Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'ndaki Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

"BM'NİN TEMSİL ETTİĞİ İDEALLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu’nun BM kürsüsünü Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır.

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze’de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

Kaynak: Haberler.com