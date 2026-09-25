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Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün

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Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün Haber Videosunu İzle
Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün
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Ukraynalı bir kadınla evlenen Türk vatandaşı, paylaştığı videoyla evlilik arayışındaki kişilere uyarılarda bulundu. Eşinin tartışma sonrası tepkisizliğini kameraya çeken vatandaş, "Ukraynalı kadınlar soğuktur, sadece güzelliğine aldanıp evlenmeyin, hayatınız cehenneme döner" ifadelerini kullandı.

  • Ukraynalı bir kadınla evlenen Türk vatandaşı, eşinin tartışma anındaki tepkisiz duruşunu videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.
  • Türk koca, Ukraynalı kadınların soğuk mizaçlı olduğunu ve tartışma anında 'beton gibi suratları' olacağını söyledi.
  • Koca, 'Çok güzeller diye evlenirseniz hayatınız cehenneme döner' diyerek evlenmeden önce 100 kere düşünülmesi uyarısında bulundu.

Ukraynalı bir kadınla evlenen Türk vatandaşının, eşinin yüz ifadesini videoya çekerek paylaştığı uyarı mesajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ukraynalı kadınların soğuk mizaçlarına ve tartışma anlarındaki tutumlarına dikkat çeken koca, "Güzelliğe bakıp evlenirseniz hayatınız cehenneme döner" ifadeleriyle dikkat çekti.

"TARTIŞTIĞINIZDA BETON GİBİ SURATLARI OLUR"

Sosyal medyada paylaşılan videoda eşinin tepkisiz duruşunu gösteren Türk koca, Ukraynalı kadınların karakter yapısına dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Size Ukraynalı kadınların en kötü özelliğini göstereceğim. Ukraynalılar zaten soğuk insanlardır, hemen gülmezler. Bir de eğer üzerine kavga ederseniz, tartışırsanız böyle beton gibi suratları olur. Çok güzeller diye evlenirseniz hayatınız cehenneme döner."

"EVLENMEDEN ÖNCE 100 KERE DÜŞÜNÜN"

Evlilik düşünen kişilere tavsiyelerde bulunan koca, sözlerini "Bunların bu suratlarına sabredemeyecekseniz lütfen Ukraynalı biriyle evlenmeyin. Evlenmeden önce 100 kere düşünün" uyarısıyla tamamladı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kez izlenirken sosyal medya kullanıcıları arasında da farklı yorumlara neden oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtepkili vatandaş:

şeyi bulmuş şeylisini arıyor.

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Haber YorumlarıAhmet Ispir:

kendi sıfatına bakmıyor. bide o kadına sor bakalım senin hakkında ne düşünüyor.

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Haber YorumlarıAhmet Ispir:

sen bir türkle evlende görrr........

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Haber YorumlarıKaraşal:

allah mesud etsin kardeşim

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