Boş salon ayarlarını bozdu! Dünyayı elindeki bu cihazla tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta dünya liderlerine hitap etti. Netanyahu'nun kürsüye çıkışı sırasında Genel Kurul salonunda dikkat çeken anlar yaşandı.

Netanyahu konuşmasını yapmak üzere kürsüye yönelirken çok sayıda ülkenin delegasyonu protesto amacıyla salonu terk etti. Salonda yuhalama ve protesto sesleri yükselirken Netanyahu'yu destekleyenlerin alkışları ve sloganları da duyuldu. Oturumu yöneten BM Genel Kurulu Başkanı ise salona birçok kez düzen çağrısında bulundu. Filistin'in BM Daimi Temsilciliğinin de konuşma öncesinde üye ülkelere mesaj göndererek Netanyahu kürsüye çıktığında toplu şekilde salonu terk etmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi.

NETANYAHU'DAN SALONU TERK EDEN DELEGELERE TEPKİ

Netanyahu, konuşmasının hemen başında salonu terk eden ülke temsilcilerini hedef aldı. İsrail Başbakanı, delegasyonları "ahlaki korkaklar" olarak nitelendirerek salonda ayrılmak isteyen başka temsilciler varsa onların da çıkmasını söyledi. Associated Press'in aktardığına göre protestonun ardından Genel Kurul salonundaki koltukların çoğu boş kaldı.

ELİNE ÇAĞRI CİHAZINI ALDI

Netanyahu'nun konuşmasında en dikkat çeken anlardan biri ise kürsüde eline bir çağrı cihazı alması oldu. İsrail'in Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlardan söz eden Netanyahu, elindeki cihazı göstererek, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun sözleri, Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatıldığı operasyonu yeniden gündeme taşıdı.

ÇAĞRI CİHAZLARI AYNI ANDA PATLAMIŞTI

17 Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce çağrı cihazı eş zamanlı olarak patlamıştı. İlk gün gerçekleşen patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. Dış basındaki güncel haberlerde de Netanyahu'nun BM kürsüsünde gösterdiği cihazla doğrudan bu operasyona gönderme yaptığı belirtildi.

BİR GÜN SONRA TELSİZLER PATLADI

Çağrı cihazlarının patlamasından yalnızca bir gün sonra, 18 Eylül 2024'te Lübnan'ın farklı bölgelerinde bu kez telsizler ve başka iletişim cihazlarında patlamalar meydana geldi. İkinci saldırı dalgasında da çok sayıda kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı. Güncel dış basın kaynakları, iki günlük saldırıların toplam bilançosuna ilişkin farklı rakamlar aktarıyor; bu nedenle ilk günkü çağrı cihazı saldırısının bilançosu ile ikinci günkü patlamaların bilançosunu ayrı değerlendirmek gerekiyor.

İRAN SALDIRILARINI DA SAVUNDU

Netanyahu'nun BM konuşmasının önemli başlıklarından biri de İran oldu. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını savunan Netanyahu, bu yönde karar vermenin başbakanlığı döneminde aldığı en kolay kararlardan biri olduğunu söyledi.

Netanyahu ayrıca, İsrail'in kendisini savunurken konuşmasını protesto ederek salonu terk eden bazı ülkeleri de savunduğunu öne sürdü. Bazı ülke liderlerinin İran'ın nükleer kapasitesine yönelik saldırılar nedeniyle kendilerine özel olarak teşekkür ettiğini iddia etti.

GAZZE'YE YÖNELİK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Konuşmasında Gazze'deki savaşa da değinen Netanyahu, İsrail'e yöneltilen soykırım ve savaş suçu suçlamalarını reddetti. Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini savunurken uluslararası kamuoyunda ülkesine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Netanyahu ayrıca 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde İsrail'e düzenlenen saldırıları hatırlatarak İsrail'in askeri operasyonlarını savundu.

NEW YORK'TA DA PROTESTOLAR VARDI

Netanyahu'nun BM salonunda karşılaştığı protestoya New York sokaklarındaki gösteriler de eşlik etti. İsrail Başbakanı'nın kentte bulunmasını ve Gazze'deki savaşı protesto eden Filistin destekçileri Manhattan'da gösteriler düzenledi.

Böylece Netanyahu'nun New York ziyareti sırasında tepkiler hem BM Genel Kurulu salonunda delegasyonların toplu şekilde ayrılmasıyla hem de kentte düzenlenen gösterilerle kendisini gösterdi. Netanyahu ise protestolara rağmen konuşmasını sürdürerek İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'daki askeri politikalarını savundu.