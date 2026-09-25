BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik geniş çaplı protesto yaşandı. Çok sayıda ülke temsilcisi Gazze'deki katliama tepki göstererek salonu terk ederken, Azerbaycan temsilcisi salonun boşalmasına rağmen yerinden ayrılmayarak Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye devam etti.
- New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması sırasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcisi protesto amacıyla salonu terk etti.
- Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan delegasyonları Netanyahu'nun konuşması sırasında salonda kaldı.
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Genel Kurul marjında Netanyahu ile baş başa görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik geniş çaplı protesto düzenlenirken, Azerbaycan temsilcisinin salondaki tutumu dikkat çekti. Birçok diplomatın Gazze'deki soykırıma tepki olarak salonu terk etmesine rağmen Azerbaycan delegasyonu oturmaya devam etti.
BİRÇOK TEMSİLCİ AYRILDI AMA...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcileri protesto amacıyla salondan ayrıldı ve yuhalama sesleri yükseldi. Temsilcilerin topluca salonu boşaltmasıyla sıralar boş kalırken, Azerbaycan temsilcisi koltuğunda oturmayı sürdürdü.
BAE VE YUNANİSTAN DA SALONDA KALDI
Netanyahu'nun protestocu diplomatlara "Korkaklar" diyerek boş koltuklara hitap ettiği kurulda, Azerbaycan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yunanistan delegasyonları da salonda kalmayı tercih eden taraflar oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ise Genel Kurul marjında Netanyahu ile ayrıca baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.