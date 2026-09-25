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BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

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BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi Haber Videosunu İzle
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
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BM 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik geniş çaplı protesto yaşandı. Çok sayıda ülke temsilcisi Gazze'deki katliama tepki göstererek salonu terk ederken, Azerbaycan temsilcisi salonun boşalmasına rağmen yerinden ayrılmayarak Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye devam etti.

  • New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması sırasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcisi protesto amacıyla salonu terk etti.
  • Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan delegasyonları Netanyahu'nun konuşması sırasında salonda kaldı.
  • Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Genel Kurul marjında Netanyahu ile baş başa görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik geniş çaplı protesto düzenlenirken, Azerbaycan temsilcisinin salondaki tutumu dikkat çekti. Birçok diplomatın Gazze'deki soykırıma tepki olarak salonu terk etmesine rağmen Azerbaycan delegasyonu oturmaya devam etti.

BİRÇOK TEMSİLCİ AYRILDI AMA... 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcileri protesto amacıyla salondan ayrıldı ve yuhalama sesleri yükseldi. Temsilcilerin topluca salonu boşaltmasıyla sıralar boş kalırken, Azerbaycan temsilcisi koltuğunda oturmayı sürdürdü.

BAE VE YUNANİSTAN DA SALONDA KALDI 

Netanyahu'nun protestocu diplomatlara "Korkaklar" diyerek boş koltuklara hitap ettiği kurulda, Azerbaycan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yunanistan delegasyonları da salonda kalmayı tercih eden taraflar oldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ise Genel Kurul marjında Netanyahu ile ayrıca baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Sinan Bayram:

bu azerbaycan yillardir israilin maşasi , yeni mi anladiniz ??

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Haber Yorumlarıdurmuş yıldız:

Şimdi kardeş ülke diyoruz. Bir millet 2 devlet diyoruz fakat Aliyev israil ile kanka durumunda. İsrailin yaptığı insanlık duşı hiç bir olayına tepki vermiyor. Türkiye ile aynı çizgiye gelmiyor. Bence biraz kardeşlikten kalleşliğe gidiyor. Bunun hesabını ya kardeş azerbeycan halkı sormalı yada T.c. sormalı. Aliyevin Biti kanlanınca kendini nerde görmeye başladı.

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Haber YorumlarıTT:

Azerbaycan halkı adım gibi eminim ki israile sempati duymuyor... Keşke lilderleride bu soykırımcılara karşı dik bi duruş sergileyebilse...

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Haber Yorumlarıhakinen6321:

Azerbaycan şaşırttımi bu garibanin suçu yok Aliyev kellesini alırdı bu adam dışarı çıksaydı, bunlar kardeşimiz falan değil, Gazze'de bebekleri kadınları katlededenin dostları kardeşimiz olamaz

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Haber YorumlarıHcrfyztnkt:

Hayal kırıklığı olması için aksi bir durum mevcut olması lazım, Azerbaycanlı yöneticiler zaten o taraftaydı, neye şaşırdınız ki?

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